الفنانة التونسية أمينة فاخت تثير جدلا بـ"إيحاءاتها الجنسية"

أثارت الفنانة التونسية أمينة فاخت، جدلا واسعا في آخر حفل لها، بعد أن أدت حركات وُصفت بـ“الجنسية“، وتعرضت لانتقادات حادة لارتدائها ملابس غريبة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة أمينة فاخت، في حفل أحيته ليل الأحد، بمحافظة قفصة وصفه آخرون بـ“الإباحي“.

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ونشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا للفنانة أمينة فاخت، ساخرين من لباسها، الذي اعتبروه غير لائق بالحفل.

وقالت الناشطة السياسية سارة مرعي، عبر صفحتها على فيسبوك: ”بصراحة أتفهّم جماهير المهرجانات الصيفية في تونس، باستثناء حفلات الزواج والمقاهي ليس لهم أي مكان للترفيه“.

وأضافت مرعي: ”كثير منهم أعرف أنهم، بغض النظر عن جودة العرض، مدمنون على التجمعات اللحميّة … لا يهمهم من يغني بل يهمهم أكثر نوعية اللحم“.

وعلقت الفنانة منال عبدالقوي قائلة: ”مع كلّ احتراماتي لنقد أصدقائي وكل الناس الذين لم يعجبهم فستان أمينة فاخت لو تغني أمينة حتى بلباس النوم وشعرها ملطخ بالزيت وفمها بالأكل، تعجبني“.



وأضافت في منشورها: ”أتعلمون لماذا ؟.. لأنها فنانة لا تعترف بالقواعد، ولا تشبه أي فنان آخر..“.

وقال الناشط بالمجتمع المدني، زهير النويري، في منشور له: ”بعد مشهد أمينة فاخت ليلة البارحة في مهرجان قفصة.. نستحق الفيضانات والطير الأبابيل وهذا لا يكفينا“.

وعلق الإعلامي علي القاسمي على ذلك بقوله: ”أمينة فاخت تصيب صيحات الموضة بالإغماء“.

وقالت الناشطة رندة شباح: ”لأنك أيقونة الغناء ليس في تونس فقط وإنما في الوطن العربي ولأنك شخصية عامة، ولأننا أحببناك وسهرنا في حفلاتك وتمتعنا بصوتك وأدائك ولأنك أطربت وأقنعت وأمتعتِ، فسننتقدك لأننا نحبك“.

وأضافت رندة شباح في منشور لها: ”اختيارك لهذا الفستان لم يكن موفقا حسب رأي العديد ولم يكن في قيمة أعمالك وإشعاعك العربي وحضورك الركحي في السنوات التي خلت… دعوة إلى مستشاري الفنانة أمينة فاخت لتدارك الأمر في حفلاتها القادمة لأننا نريدها دوما أنيقة رشيقة“.

وجاء في منشور الناشط أسعد قندوز: ”أمينة فاخت أنهت مشوارها الفني ليلة البارحة على ركح مهرجان قفصة الدولي.. قدّمت سهرة جنسية بأتم معنى الكلمة“.

وأضاف أسعد قندوز أن “ كل أغانيها وحركاتها إيحاءات وإغراءات زيادة عن اللباس.. حركة قامت بها لها خاصيتها … للأسف انتهى الفن الراقي الأصيل …. سنة 2022 نهاية لعدة فنانين ومسرحيين“.