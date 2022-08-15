الممثل سيف عبدالرحمن يشكو "البطالة": فنانون حولوا سياراتهم لتاكسي

شكا الفنان المصري سيف عبدالرحمن طليق الفنانة الراحلة رجاء حسين، من عدم المشاركة في أي أعمال فنية خلال الفترة الأخيرة.

وقال عبدالرحمن خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج ”من مصر“ عبر فضائية “CBC”، إنه ”يتمتع بصحة جيدة ويستطيع العمل لكنه لم يتلق أي عروض نهائيا للمشاركة في أعمال فنية“.

وأشار الفنان المصري، إلى أن هناك العديد من زملائه الذين امتنع عن ذكر أسمائهم، ”اضطروا إلى بيع سياراتهم الخاصة بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي يعانونها في ظل عدم تلقيهم عروضا بالعمل برغم أنهم أسماء كبيرة في عالم الفن في مصر“.

وأكد أن ”بعض الفنانين اضطرتهم الظروف المعيشية إلى تحويل سياراتهم إلى تاكسي بالأجرة لكي يستطيعوا مواصلة الحياة والإنفاق على أسرهم“.

وناشد الفنان المصري، الدولة ضرورة النظر لأوضاع الفنانين الكبار الذين يعانون البطالة بالقول ”لازم الدولة تهتم بالقيم اللي عندها ربنا مديكي حاجة استخدميها كويس، مينفعش الاعتماد على 5 ولا 6 يكون الشغل مقصورا عليهم وحدهم“.

وأضاف ”أوكي القطاع الخاص عاوز يكسب وبيعمل كده هو حر، ولكن فين بقى إنتاج الدولة والمنافسة معاه، طول عمر الدولة بتعمل أفلام مهمة وحلوة كلها من إنتاج الدولة اللي هي فين بقى دلوقتي.. المشكلة مشكلة إدارة“.

وتابع ”التلفزيون المصري زمان كان خلية نحل وكله بيشتغل برغم أن مكنش في غير استوديوهين وقناة ولا اتنين، دلوقتي الدنيا مفتوحة وفي توسع وفضائيات عديدة وغيرها بس مفيش شغل“.

ووجه سيف عبدالرحمن حديثه لنقابة الممثلين قائلا ”فين النقابة، وإذا كان الموضوع أمر عرض وطلب وسوق عشان كدا الشغل مقتصر على الـ5 ولا 6 أفراد، يبقى الممثل اللي بيشتغل أكثر من عملين يدفع من قيمة العمل الثالث للنقابة وتحسن معاشات زمايله بهم“.

وأضاف ”الناس اللي بتاخد ملايين تدفع للنقابة ولزمايلها، إحنا معاش النقابة 700 جنيه (37 دولارا) ما يكملش ثمن عشاء، فين التكافل والرحمة والمودة والزمالة“.