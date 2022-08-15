الدكتورة خلود تخضع لجراحة بعد تعرضها لوعكة صحية

خضعت الفاشينيستا الكويتية ومشهورة مواقع التواصل الاجتماعي الدكتورة خلود خلال الساعات الماضية لعملية جراحية بعد تعرضها لوعكة صحية.

ونشرت المشهورة الكويتية صورا من داخل المستشفى عبر حسابها الشخصي على سناب شات، حيث أظهرت يدها في الصورة و بها أنابيب المحاليل، وكتبت: ”بديت اتوتر وأخاف، يارب سهل ولا تعسر، باقي ساعات قليلة بس كل ما أفكر إنه بإذن الله بعد الألم رح تكون النتيجة حلوة، شوي أستأنس“.

وبعدها بساعات نشرت خلود صورا ليدها أيضا وعلقت عليها : ”الحمد لله“، مما يشير إلى أن العملية تمت بنجاح، وظهر بجوارها داخل المستشفى أفراد أسرتها.

وتداولت صفحات مهتمة بأخبار المشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخبر، مشيرين إلى أن العملية التي خضعت لها الدكتورة خلود هي عملية ”الفتاق“.

ومؤخرا أثار أمين الغباشي زوج الدكتورة خلود جدلًا واسعًا بعد إهدائه لزوجته سيارة فارهة، وقد حفر اسمها عليها.

واعتبر زوج المشهورة الكويتية أن هذه هدية متواضعة لزوجته، وأنها تستحق أكثر من ذلك بكثير، على حد وصفه.

وقدمت الدكتورة خلود الشكر لزوجها في مقطع فيديو صوره لها، وكشفت عن سعادتها بالهدية الجميلة التي اعتبرتها أجمل شيء حدث معها منذ فترة.

وتثير الدكتورة خلود جدلًا من وقت لآخر، وفي مايو/أيار من العام الماضي، أعرب عدد كبير من متابعيها، عن استيائهم الشديد من استعراضها الدائم للهدايا الباهظة التي تشتريها لزوجها ”أمين“ في كل مناسبة خاصة به، وهو ما زاد غضبهم عقب نشرها مجموعة صور لغرفة ملابس كاملة جديدة، موضحة أن هذه الغرفة هي هدية ابنتها الصغيرة لوالدها بمناسبة عيد ميلاده، وذلك بعد أن كانت قد أهدته سيارة ”فيراري“ أحدث موديل بهذه المناسبة أيضًا.