عايض يوسف يخرج عن طوره بسبب تسريب أغنيته الجديدة (فيديو)

أعرب المطرب السعودي عايض يوسف عن غضبه بسبب تسريب أغنيته الجديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبا الجمهور بعدم تداولها.

وفوجئ الفنان عايض يوسف خلال الساعات الماضية بتسريب أغنيته الجديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي من المقرر طرحها قريبا.

وقال عايض يوسف خلال فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: ”رجاء يا جماعة رجاء.. خلاص وصلت الأغنية عندكم خلاص اسمعوها واحتفظوا بيها، ما يحتاجون إنكم تعلنوها للعالم وتقعدوا ترسلوا إياها، مو كده يا جماعة والله مو كده“.

وأضاف أن عمل 3 سنوات ذهب هباء بتسريب الأغنية، مشيرا إلى انزعاجه من مشاركة الأغنية من قبل محبيه ومقربين منه رغم أنهم يعرفون بأنها مسربة.

وجدد المطرب السعودي مطالبته للجميع بعدم تداول الأغنية، مشيرا إلى حزنه كلما فتح الواتس اب أو أي موقع للتواصل الاجتماعي ويرى نشر أغنيته المسربة.

وكان الفنان السعودي قد أعلن مؤخرا عن اقتراب طرح أغنيته، الذي تنبأ بأنها ستحقق نجاحا كبيرا، خاصة أنه قضى ثلاث سنوات بأكملها يعمل عليها حتى تخرج بالشكل الذي يناسب مذاق جمهوره في المنطقة العربية.

ونشرت العديد من الصفحات الفنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي كلمات الأغنية، والتي انتشرت بشكل واسع خلال الساعات الماضية.

وتعرض الفنان عايض يوسف مؤخرا لحملة واسعة من السخرية والانتقادات بعد ظهوره في مقطع خلال تأديته لإحدى البروفات استعداداً لحفل فني سيقيمه.

وظهر عايض يوسف مرتدياً بدلة غريبة التصميم، بلون أزرق سماوي، عبارة عن جاكيت بأكمام قصيرة وشورت قصير بجيبين غريبين، وحذاء مزركش.

وبمجرد نشر عايض يوسف المقطع عبر حسابه في ”سناب شات“ بدأت نشطاء بتداوله وسط تعليقات تراوحت بين السخرية والانتقاد.