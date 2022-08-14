يعقوب بوشهري ينشر مقطع فيديو يكشف فيه تعرض شقيقته للسرقة

كشف مشهور مواقع التواصل الاجتماعي، الكويتي يعقوب بوشهري، الموجود حاليا في فرنسا، عن تعرض شقيقته الموجودة في لندن، للسرقة أثناء تواجدها بأحد الأسواق.

وقال بوشهري في مقطع فيديو بثه عبر حسابه في تطبيق ”سناب شات“ إن ”شقيقته تعرضت للسرقة من قبل فتاة أثناء تواجدها في أحد الأسواق لشراء حاجياتها، الفتاة السارقة استغلت انشغال شقيقته بقياس أحد الأحذية وقامت بسرقة حقيبتها والهرب بها“، محذرا متابعاته في لندن والدول الأوروبية من ”تعرضهنَ للسرقة، حيث قال نقلًا عن شقيقته إن الفتاة السارقة كانت تبدو بمظهر مرتب وأنيق“.

ونشر بوشهري مقطع فيديو وثقته كاميرات المتجر أثناء سرقة الفتاة لحقيبة شقيقته، حيث بدا وجهها واضحا بالكاميرا، ويحرص بوشهري البالغ من العمر 40 عاما على توثيق يومياته والتواجد الدائم عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي التي يحظى فيها بمتابعة كبيرة.

يذكر أن بوشهري كان أحد المتهمين في قضية ”غسيل أموال المشاهير“، التي بدأت في منتصف 2020، واتُهم بها عشرات المشاهير، وتمت تبرئة معظمهم عقب التحقيق معهم، ومنهم بوشهري.

فيديو / مواطنة كويتية تتعرض للسرقة في لندن بعد تسوقها في أحد محلات الأحذية. pic.twitter.com/CwxCxkotf1 — المجلس (@Almajlliss) August 14, 2022

وفي يونيو/ حزيران 2021، تم رفع التحفظ عن أموال يعقوب بوشهري، ورفع إجراءات منع السفر عنه، وتعرَض بوشهري قبل 3 أشهر للضبط والحجز والتحقيق في قضية تهريب خمور تم ضبطها على يخته.

وبدأت القضية مطلع أيار/ مايو الماضي، حيث ضبطت السلطات الكويتية في مركز أم المرادم الجمركي، كميات كبيرة من الخمور أثناء محاولة إدخالها إلى البلاد على متن يخت كان قادمًا من إحدى الدول الخليجية.

وتم إحباط إدخال زجاجات الخمر المتنوعة التي قدرت بنحو 700 زجاجة، وضبط اليخت والشخصين اللذين كانا على متنه مواطن ومقيم، وتمت إحالتهما إلى جهات الاختصاص.

وألقي القبض على يعقوب بوشهري في مطار الكويت، فور عودته من العاصمة لندن، على خلفية الواقعة، واستمر حجزه أياما حتى تم إخلاء سبيله بكفالة مالية بقيمة 5 آلاف دينار (16 ألف دولار)، وفي حزيران/يونيو الماضي، قررت النيابة العامة استبعاده من قضية تهريب الخمور وتم رفع منع السفر عنه.