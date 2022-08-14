ما حقيقة مرور رشوان توفيق بضائقة مالية؟

أعرب الفنان المصري رشوان توفيق، عن استيائه مما اعتبره “تعرضه للشائعات بشكل متواصل ومستمر” كان آخرها شائعة مروره بضائقة مالية وعدم امتلاكه سيارة خاصة بعد ظهوره وهو يستقل تاكسي لحضور عزاء زميلته الفنانة رجاء حسين.

وكان رشوان توفيق ظهر مساء الأربعاء الماضي خلال حضوره عزاء زميلته الفنانة الراحلة رجاء حسين، الذي أقيم في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين في محافظة الجيزة، وهو يستقل سيارة “تاكسي” حضر بها إلى العزاء، ما جعل البعض على مواقع التواصل يفسر الأمر بمروره بضائقة مالية وعدم امتلاكه سيارة.

وردًا على تلك التكهنات، كتب الفنان المصري عبر صفحته بموقع “فيسبوك”، السبت، منشورًا نفى فيه تلك الشائعة، مؤكداً أنه ”دائمًا يتعرض لشائعات سخيفة على السوشيال ميديا“.

وحول ظهوره داخل تاكسي في عزاء رجاء حسين، قال الفنان المصري: “أنا عربيتي كانت موجودة في اليوم دا مع حفيدتي، لأني مبخرجش كتير فبسيبها لها تعمل بيها مشاويرها، ومكنتش تعرف إن أنا خارج اليوم دا، وأنا مقولتلهاش لأن الأمر لا يستدعي”.

وأضاف: “قررت الذهاب لعزاء الفنانة رجاء حسين على الرغم من إصابتي بكسر في قدمي، ولكن كان لابد من توديعها وتقديم العزاء، فقررت أن أستخدم تاكسي أبيض لأن المكان قريب من منطقة سكني”.

واختتم رشوان توفيق منشوره بتوجيه رسالة لمروجي الشائعات بالقول: “كفاية شائعات بقي بجد عيب إنكو تقولوا عني حاجة زي دي أنا الحمد لله ربنا كرمني ومش محتاج حاجة من حد”.

ورشوان توفيق ممثل مصري مواليد فبراير/ شباط 1933 برز في العديد من الأدوار، خاصة في التلفزيون والمسرح.

تخرج رشوان توفيق في معهد الفنون المسرحية والتحق للعمل بالتلفزيون منذ إنشائه حيث عمل مدير استديو ثم مساعدا للمخرج كمال أبو العلا في برنامج ”من الجاني؟“.