مها المصري تكشف حقيقة إصابتها بمرض خطير

كشفت الفنانة السورية مها المصري حقيقة الأنباء التي تداولتها مواقع سورية حول إصابتها بمرض خطير، مشيرة إلى أن هذه الأخبار غير صحيحة.

وقالت مها المصري خلال لقاء مع برنامج et بالعربي أنها لم تصب بمرض خطير كما تم تداوله، لكنها كانت مصابة بكورونا موضحة: ”أنا الحمد لله تمام، مرضت 4 أيام على فكرة وأنا أخده الفاكسين، أخده الـ 4 جرعات فجه كتير خفيف.. الحمد لله أنا بخير“.

وتداولت العديد من المواقع الصحفية المحلية أنباء عن تعرض الفنانة مها المصري لوعكة صحية شديدة وإصابتها بمرض خطير، مما أغضب الفنانة السورية.

ونشرت المصري عبر حسابها على موقع ”فيسبوك“ صورة لها وأرفقتها بتعليق قالت فيه: ”من بعد غياب عن بلدي الحبيبة سوريا رجعت لشارك بعمل جديد بعنوان (الكرزون) وبلشنا بالعمل بس الي صار انو تعبت شوي والحمد الله مضت بسلامة وانا بخير.. بس في ناس بتحب تضخم الامور كرمال يجمعو لايكات ومشاهدات على حساب الناس وهاد الشي برجع لخصوصية الشخص نفسو وعيب التشهير.. بالنهاية مها المصري بخير ورح نطل بعمل رائع وبعض العقول هي المريضة“.

وختمت مها تعليقها: ”ملاحظة صغيرة من اليوم أي موقع رح يتناول بأي شي بخصني من دون مايرجعلي رح ألجأ للقضاء لأنو فعلاً بكفي“.

وتعرضت مها المصري مؤخرا لانتقادات بعد ظهورها بملامح مختلفة بسبب عمليات التجميل، مما أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشار نشطاء بأن ملامحها تغيرت تماما.

وعلقت المصري على الانتقادات من خلال خاصية ”ستوري“ عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، حيث نشرت مقطع فيديو ردت من خلاله على المتنمربن على إطلالتها، مؤكدة أنها لا تبالي بتلك الانتقادات التي توجه لها نهائيًا، فهي من قامت بنشر هذه الصور، وهي مقتنعة بها بشكل كبير، ومن لم تعجبه فهو حر، بحسب تعبيرها.

وأضافت المصري أنها ترفض تمامًا تدخل المعلقين والمتابعين في حياتها الشخصية، لافتة أن لا أحد يملك الحق في ذلك، وأنها لا تقبل بأي تعليق سلبي لأي جانب من جوانب حياتها الشخصية، أو لأي تدخل فيما تقوم بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي.