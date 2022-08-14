شيرين رضا: فيلم إبراهيم عيسى لا يسوّق للإلحاد

علقت الفنانة المصرية شيرين رضا على الهجوم الذي تعرض له فيلم ”الملحد“ منذ الإعلان عنه، والذي يكتبه الكاتب المثير للجدل إبراهيم عيسى، مشيرة إلى أن الفيلم لا يسوّق للإلحاد كما أشيع.

وتعرض فيلم ”الملحد“ الذي أعلن المنتج جمال العدل عن تقديمه خلال الفترة المقبلة لهجوم شديد، واتهم بالترويج للإلحاد، وذلك بسبب أن من يكتبه هو الكاتب الصحفي والسيناريست المثير للجدل إبراهيم عيسى، مما جعل أحد الممثلين المشاركين فيه وهو الفنان مصطفى درويش يعتذر عن المشاركة.

وقالت شيرين رضا خلال لقاء مصور مع برنامج ”إتس شو تايم“ على قناة cbc المصرية: ”الهدف من الفيلم إننا بنفتح مخنا ونشوف حاجات جديدة، إننا نشوف افكار تانية، وإننا لما نشوف واحد ملحد نعرف إزاي بقا ملحد، وجاله منين الإلحاد ده، وإزاي نقدر نتصرف معاه وإزاي نقدر نمنعه، وإزاي الأهل بيتعاملوا معاه لما يقول إنه ملحد“.

وأضافت شيرين رضا: ”أصل مش عادي كده حد ييجي يقولك أنا ملحد.. قبل ما يقول الكلمة دي بيمر بإيه؟ حصله إيه في حياته؟ شاف إيه علشان يوصل إنه يقول إنه ملحد؟“.

وأكدت الفنانة المصرية: ”احنا ما بنسوقش للإلحاد أكيد، احنا بنتكلم عن الإلحاد بييجي منين، الفكرة نفسها بتيجي منين“.

وكانت الفنانة شيرين رضا قد علقت على قرار انسحاب مواطنها الفنان مصطفى درويش من فيلم ”الملحد“ بسبب الكاتب إبراهيم عيسى الذي وصف أعماله بأنها ضد دينه، مشيرة إلى أنها لا تعرفه.

الأمر الذي اعتبره درويش هجوماً عليه، ونشر بعدها صورة تضمنت تصريح شيرين رضا وعلق عليها ردا على إجابتها بأنها لا تعرفه بالقول: ”معلش السن ربنا يديكي الصحة.. وفي فرق بيننا أجيال كتير هتعرفي مين ولا مين“.