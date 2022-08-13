بعد أنباء عن انفصالهما.. محمد الترك يطلب السماح من دنيا بطمة

تقدم المنتج البحريني محمد الترك بالاعتذار إلى زوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة من خلال منشور كتبه عبر خاصية ”استوري“ على حسابه الشخصي على سناب شات.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، أنباء عن انفصال الفنانة المغربية دنيا بطمة عن زوجها المنتج البحريني محمد الترك، بعد رسائل غير مباشرة وجهها الزوجان لبعضهما البعض.

وكتب الترك في اعتذاره: ”من شيم الرجال الاعتذار حتى لو لم تكن غلطان، فأنا من هذا المنبر أعتذر لملكتي وأقول لها لا يوجد بنت أن تزعل من أبوها، ولا توجد حبيبة تقدر ألا تسامح حبيبها، ولا يوجد زوجة تستطيع أن تثني العشرة، ولا يوجد أم تستطيع أن تنسى ابنها“.

وأضاف المنتج البحريني: ”فأنتي ابنتي وصديقتي وزوجتي، وأنا ابنك، أنتي من وقفتي معاي في أصعب مراحل حياتي، وأنا كنت سند لك، ولا أستطيع أن أنسى“.

ووجه لها رسالة قائلا: ”أنتي أجمل وردة في بستان حياتي لا أستطيع أن أجعلها تذبل، والمسامح كريم، أنتظرك بفارغ الصبر.. أعشقك“.

وكان المنتج ”الترك“ قد أثار تكهنات بشأن خلاف حاد مع الفنانة ”بطمة“، بعد كتابته منشورا عبر خاصية ”استوري“ في ”انستغرام“، تحدث فيه عن ”الخيبة بعد تقديم التضحيات“.

وجاء في المنشور: ”لم أندم على أي شيء فعلته في حياتي، فهناك أشياء فعلتها خوفا على من أحب وأشياء فعلتها محبة، وأشياء فعلتها دون أن أفكر، ولكن عندما تصل إلى مرحلة أنك كل ما فعلت هو عبارة عن سراب في نظر أقرب الناس هنا يجب علي الوقوف والتفكير جيدا“.

ولاحقا، ختم رسالته بمنشور بالقول ”الحلقة الأخيرة“، قبل أن يتابع: ”الكرامة أغلى من الحب.. فإن تعرضت كرامتك للإهانة الأفضل لك أن تنزع قلبك وتسحقه بقدمك.. لا ترخص نفسك.. لا أحد يستحق“.

بينما نشرت دنيا بطمة رسائل تعبر عن ”إحساسها بالوحدة وعدم وجود سند في حياتها“.

وتسببت هذه المنشورات، بانتشار أنباء عن وجود خلافات حادة بينهما وانفصالهما.