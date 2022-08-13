عبادي الجوهر بإطلالة صادمة على دراجة نارية (صورة)

ظهر الفنان السعودي الشهير عبادي الجوهر مؤخراً بإطلالة اعتبرها كثيرون ”صادمة“ وغير متوقعة من فنان مخضرم مثل الجوهر، معتبرين أنها لا تليق بسنه ولا مكانته، حسب رأي البعض.

ونشر حساب عبر تويتر معني بنشر أخبار الفنان السعودي تحت اسم ”عالم عبادي الجوهر“ صورة الفنان المخضرم، الذي غاب عن الظهور الإعلامي منذ فترة ليست قصيرة.

وأطل المغني والملحن الخليجي البارز في صورة وقد امتطى دراجة نارية وارتدى سروالاً صغيراً وقميصاً خفيفاً وطاقية شبابية، بينما ارتدى على صدره حقيبة صغيرة وفي قدمه نعالاً بسيطاً ينسجم مع الإطلالة.

وتباينت ردود أفعال المعلقين على الصورة، فمنهم من اتجه للسخرية وآخرون علقوا بشكل ناقد، بينما كان بعض المتعاطفين حاضرين في التعليقات.

الكاتب ناصر الشمري علق على الصورة قائلاً: ”الموسيقار السعودي عبادي الجوهر على دباب فشلنا من جد“.

ونشر مغرد باسم ”ابوعبدالعزيز“ صورة الداعية عادل الكلباني التي أطل فيها راكباً دراجة نارية كذلك مع صورة الجوهر معلقا: ”كل واحد يرقص بطريقته“.

وذهب بعض المعلقين على صورة عبادي الجوهر في سخريتهم إلى وصفه بعمال ومندوبي التوصيل، منتقدين إطلالته غير الموفقة في الصورة.

يذكر أن عبادي الجوهر كان قد طرح منذ أسابيع قليلة ”ميني ألبوم“ مؤلف من أغنيتين فقط بعنوان ”عبادي الجوهر 2022″، وهو من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات السعودية.

ونشر الألبوم عبر منصتي ”ديزر“ و“أنغامي“ بينما حققت الأغنيتان، وهما ”دق قلبي“ و“اختفى“ مشاهدات مليونية عبر قناة الشركة على يوتيوب.