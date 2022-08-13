محمد زاهد

مطلقات أثرياء

مناشدة فتاة

أنهار أوروبا

مطعم للفقراء

قعيد المجد

مقتل امرأة

سلمان رشدي
أظهر المزيد

منوعات

عبادي الجوهر بإطلالة صادمة على دراجة نارية (صورة)
تاريخ النشر: 13 أغسطس 2022 16:24 GMT
تاريخ التحديث: 13 أغسطس 2022 17:20 GMT

عبادي الجوهر بإطلالة صادمة على دراجة نارية (صورة)

ظهر الفنان السعودي الشهير عبادي الجوهر مؤخراً بإطلالة اعتبرها كثيرون "صادمة" وغير متوقعة من فنان مخضرم مثل الجوهر، معتبرين أنها لا تليق بسنه ولا مكانته، حسب رأي

+A -A
المصدر: وصفي شهوان - إرم نيوز

ظهر الفنان السعودي الشهير عبادي الجوهر مؤخراً بإطلالة اعتبرها كثيرون ”صادمة“ وغير متوقعة من فنان مخضرم مثل الجوهر، معتبرين أنها لا تليق بسنه ولا مكانته، حسب رأي البعض.

ونشر حساب عبر تويتر معني بنشر أخبار الفنان السعودي تحت اسم ”عالم عبادي الجوهر“ صورة الفنان المخضرم، الذي غاب عن الظهور الإعلامي منذ فترة ليست قصيرة.

2022-08-abbadi

وأطل المغني والملحن الخليجي البارز في صورة وقد امتطى دراجة نارية وارتدى سروالاً صغيراً وقميصاً خفيفاً وطاقية شبابية، بينما ارتدى على صدره حقيبة صغيرة وفي قدمه نعالاً بسيطاً ينسجم مع الإطلالة.

وتباينت ردود أفعال المعلقين على الصورة، فمنهم من اتجه للسخرية وآخرون علقوا بشكل ناقد، بينما كان بعض المتعاطفين حاضرين في التعليقات.

2022-08-FZ79kiuXwAAsnfl

الكاتب ناصر الشمري علق على الصورة قائلاً: ”الموسيقار السعودي عبادي الجوهر على دباب فشلنا من جد“.

2022-08-47ع59678خ907907907

ونشر مغرد باسم ”ابوعبدالعزيز“ صورة الداعية عادل الكلباني التي أطل فيها راكباً دراجة نارية كذلك مع صورة الجوهر معلقا: ”كل واحد يرقص بطريقته“.

2022-08-34674686796

وذهب بعض المعلقين على صورة عبادي الجوهر في سخريتهم إلى وصفه بعمال ومندوبي التوصيل، منتقدين إطلالته غير الموفقة في الصورة.

2022-08-547576967807097

يذكر أن عبادي الجوهر كان قد طرح منذ أسابيع قليلة ”ميني ألبوم“ مؤلف من أغنيتين فقط بعنوان ”عبادي الجوهر 2022″، وهو من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات السعودية.

ونشر الألبوم عبر منصتي ”ديزر“ و“أنغامي“ بينما حققت الأغنيتان، وهما ”دق قلبي“ و“اختفى“ مشاهدات مليونية عبر قناة الشركة على يوتيوب.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play