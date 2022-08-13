رهف القحطاني تستعين بـ "بودي غارد" لإبعاد المعجبين (فيديو)

أثارت المشهورة السعودية رهف القحطاني صاحبة لقب ”وذ نكهة“ حالة من الجدل؛ بعدما ظهرت في أحد الأماكن العامة، وقد أحاط بها عدد من الحراس الشخصيين ”بودي غارد“ لإبعاد المعجبين عنها، بحسب ما أوردته بعض حسابات المشاهير.

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وتحت وسم ”رهف_القحطاني“ و“#وذ_نكهة“، شن كثير من المعلقين هجومًا لاذعًا على المشهورة السعودية؛ بذريعة أنها تتعمد التظاهر والتفاخر، وأنها ليست بحاجة لمثل هذا التصرف ولا لإحاطتها بحراس شخصيين، حسب البعض.

وعلق الشاعر بدر عمر المطيري قائلًا: ”#رهف_القحطاني انطلقت شهرتها من جملة (وذ نكهة) ثم اشتهرت أكثر بجملة (بغى يقرصني) .. شهرة بسيطة ولكنها سريعة لذلك ستختفي بسرعة أيضا كما فقاعة الصابون التي تتلاشى سريعا إلا إذا أثبتت وجودها بتغيير أسلوبها بالجديد دائما.. مشكلة الذين يستعجلون الشهرة لا يستمرون ولا يحافظون على القمة!“.

وقالت مغردة باسم ”سيردا“ منتقدة سلوك المشهورة السعودية: ”لماذا يقوم المرء بالتفاخر بحياته الباهضة على التعساء من القوم؟ نحن كشعب مسلم يجب أن يغلب علينا التواضع فهذا ما تعلمناه من كتابنا الكريم وسنة نبينا. أي نعم تقول الآية وأما بنعمة ربك فحدث، لكن يجب أن يكون هناك رأفة لمشاعر هؤلاء الذين لم يحالفهم الحظ في الحياة“.

مغردة باسم ”أسرار الجابري“ علقت قائلة: ”وصلنا ٢٠٢٢ ولسع الناس تبغي تصور مع المشاهرين ترا ما هي جايزه“.

وقال مغرد آخر: ”معيار الشهرة عندنا تافهه لدرجة وحدة قالت ”وذ نكهه“ صارت مؤثرة والله تفاهة مو طبيعية“.

وقال مغرد باسم ”طارق“ منتقدًا أيضًا: ”تجمهر وبطاطس وسماجة بغى يقرصني وش كل هالفوضى“.