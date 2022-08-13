وصفته بـ"هندي مكفول".. أسامة برو لمتابعة: "جزمتي أغلى من مصروفك"

هاجم مشهور مواقع التواصل الاجتماعي اليمني والمقيم في السعودية، الشهير بـ“أسامة برو“، إحدى المتابعات؛ بعد سخريتها من ”حذائه“.

وشبّهت المتابعة، أسامة برو، بـ“الهندي المكفول“، تعليقا على الحذاء الذي كان يرتديه.

وكانت المتابعة وجهت تعليقا مسيئا للمشهور اليمني، إذ نشر تعليقها عبر حسابه في ”سناب شات“، والذي جاء فيه: ”البس جزمة محترمة لو سمحت لوعت علينا، كإنك هندي مكفول“.

ورد أسامة برو في مقطع فيديو وثقه على المتابعة، قائلا: ”أول شي صباح الخير هذا واحد، الشي الثاني والله استحي إني أرد عليكي الصراحة، إذا إنتي ما تفهمي بالبراندات والستايل ما تتفلسفي والهنود المكفولين ما فيهم عيب“.

ولاحقا، وجه المشهور أسامة الكاميرا إلى حذائه، الموقع من ”غوتشي“، موجها كلامه للمتابعة، بالقول إنه ”أغلى من مصروفها الشخصي: ”وعلى فكرة هذا يا أستاذة أغلى من مصروفك الشخصي“.

وأثار المشهور اليمني جدلا بين متابعين، فمنهم من أيد المتابعة، مستنكرا ارتداءه الحذاء لمجرد أنه من علامة تجارية مشهورة، ومنهم من دافع عنه، معتبرا أن هذا يدخل ضمن ”حريته الشخصية“.

واعتبر متابع أن المشهور اليمني عمد إلى التفاخر بالحذاء، بعرض تعليق المتابعة: ”عيب إن الواحد يجيب طاري مواضيع الفلوس يقدر يتجاهل الموضوع بس هو حب يتفشخر ويعطيها الجملة الشهيرة إنه أغلى من مصروفك الي ما بقى حديث نعمه ما قالها هو أصلا ببداياته حتا قروبه الي معاه دايم يطقطقون على ستايله لأنه ما يعرف يلبس نهائيا رقم اثنين كلنا ندري أن سليبرك تقليد، لأنك تستخسر تلبس شي قيمته 2500 وبس والله“.

فيما دافع متابع آخر عنه، مبينا أن ”تعليق المتابعة ينم عن وقاحة“: ”تعليقاتكم كل شخص أغبى من الثاني .. وسب بالإنسان لأنه مشهور .. طيب يعني شوفوا لقافتها بالأول وشوفوا أسلوبها تبونه يسكت ! رد ورده كان محترم جدا فعليا لو شخص ثاني بيرد رد أقوى .. ذوقه ولبسه كيفه .. وإذا قال براندات وفلوس برضو كيفه وش حارق رزكم يا بشر .. دعوا الخلق للخالق“.

واستنكرت متابعة تدخل الآخرين في شؤون غيرهم: ”يا كرهي للي يدخلون بأذواق الناس سواء كان مشهورًا أو غيره إنتو شو يخصكم ؟ منو طلب رايكم ! شي عاجبني لازم يعجبكم، أستغفر الله“.