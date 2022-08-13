فرقة "ميرور" تنسحب من حفلاتها بعد حادثة سقوط الشاشة

أعلنت فرقة ”ميرور“ التي تنحدر من هونغ كونغ في الصين، انسحابها من جميع الحفلات المقررة لشهري أغسطس وسبتمبر، لافتة إلى أنها ستأخذ ”فترة نقاهة“.

وتعرضت الفرقة لحادث مأساوي أثناء إحيائها إحدى حفلاتها، بسقوط شاشة العرض العملاقة على أفراد من فرقتها، والتي تضم 12 عضوا.

وأوضحت الفرقة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل ”تويتر“، أنهم ”بحاجة للوقت للتعافي بعد الحادثة، ويرغبون في العودة بعددهم الكامل 12 عضوا جميعا بشكل أقوى“.

وأكدت ”ميرور“ أنها ستعمل على إعادة أموال التذاكر لكل من حجز في حفلاتها القادمة، وذلك بعد قرار الانسحاب.

وتعرض بشكل خاص، عضو من الفرقة يدعى ”مو“ لإصابة شديدة، بعد سقوط الشاشة مباشرة على وجهه.

وسبق أن كشف أحد أعضاء ”ميرور“ آخر تفاصيل الحالة الصحية لـ”مو“، بعد نقله للعناية المركزة.

وقال عضو الفرقة إن ”الفريق الطبي صنف حالة (مو) على أنها حالة حرجة لكنها مستقرة“، مبينًا أنه ”في العرف الطبي يتم تصنيف المصابين الذين يحتاجون لتخدير أثناء العملية بأن حالتهم حرجة“.

وأضاف أن ”الفريق الطبي يراقب الوضع الصحي للشاب المصاب عن كثب“.

وبحسب ما تم تداوله، فإن ”مو“ تعرض لكسر في الرقبة؛ نتيجة الحادثة.

وكانت فرقة ”ميرور“، نفت ما أشيع عن أكثر من إصابة بين أعضائها، مشددة على أنهما اثنان فقط.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للشاشة أثناء سقوطها، مباشرة على أحد الراقصين، قبل أن تهوي على الآخر.

وقال وزير الثقافة كيفين يونغ، في سبب الحادثة: ”من الملاحظة الأولية، انقطع سلك وأدى إلى سقوط الشاشة، وتسبب في إصابة الراقصين“.

وجرى تشكيل الفرقة ذات الشعبية الكبيرة، في العام 2018، من خلال برنامج لتلفزيون الواقع، وكل أفرادها من الذكور.