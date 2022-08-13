هند القحطاني تدعو متابعة لزيارة مسقط رأسها لتجربة "حياة النساء"

ردت المشهورة السعودية والمقيمة في الولايات المتحدة، هند القحطاني، على انتقاد متابعة لها عبر حسابها في ”سناب شات“.

وانتقدت المتابعة، القحطاني، على خلفية قيام الأخيرة بتوثيق رميها هدية لأحد المعجبين، وتبريرها ذلك.

وانتقدت المتابعة، وهي كويتية على ما يبدو، ظهور هند القحطاني من دون ”حجاب“ ورقصها أمام رجال، مبررة أن ”هذا السبب الذي يدفع رجالا للطمع بها“، وفق تعبيرها.

واستنكرت المتابعة على المشهورة السعودية ”مخالفتها لعادات وتقاليد الشرق، في طريقة حياتها“.

وإثر ذلك، ردت هند القحطاني على المتابعة، بالقول إنها ”لا تفكر سوى بالعادات والتقاليد وليس بالإسلام“، معلقة في فيديو بثته في ”سناب شات“: ”وين راح الدين ليه ما قلتي محرم؟ يا متبعة العادات والتقاليد؟ شفتي كيف ما همك إنتي والإخونجيه ما همكم لا دين ولا شرع، همكم بس عيب عند الشرقيين المحافظين..“.

ووصفت ”القحطاني“ المتابعة بـ“العنصرية“، لإشادتها بأخلاق الكويتيين دون غيرهم.

وفي معرض حديثها، سخرت المشهورة السعودية من المتابعة، موجهة لها رسالة، بأنها ”كمحجبة يجب ألا تظهر على الرجال أو تخالطهم أو تكشف وجهها وجسدها، لأن ذلك هو أصل الدين الإسلامي“.

وقالت هند القحطاني للمتابعة إن ”حجابها ليس كافيا في مجتمعها، وأن ارتداءها لباسا كالبنطال والبلوزة، أو التنورة والبلوزة، والاكتفاء بالحجاب، يرفضه الناس في بيئتها“.

وشددت على أنه في المنطقة الجنوبية في السعودية، والتي تنحدر منها، يشترط أن تكون العباءة من الرأس للقدمين، وأن ”الناس لا يتقبلون حتى أن تكون العباءة على الكتف“.

وتابعت: ”عندنا في المنطقة الجنوبية حتى على الكتف ما يتقبلونها الأغلبية ما يتقبلونا مال حجاب وبلوزة وبنطلون، ولو حتى جلابية بدون عباية ووجهك كاشف، تراهم يشوفونك منحلة سافرة غير متبعه لتعاليم الدين الإسلامي، فيا روح أمك لا تستشرفين علي“.

ولفتت هند القحطاني في حديثها للمتابعة، أن المجتمعات الإسلامية تستنكر على النساء أمورًا كثيرة، مبينة أن ”قبيلتها تستنكر ظهور أعين المرأة حتى من النقاب“.

وكشفت ”القحطاني“ خلال ردها عن مسقط رأسها، داعية المتابعة لزيارة مدينتها، وهي سراة عبيدة، التابعة لمنطقة عسير: ”إيش رايك إن فيه قبيلتنا اللي تغطي وجهها وتبين عيونها يستنكرون عليها يشوفونها شي غير لائق، فإنتي يشوفونك شي لا صار ولا حصل، لو جيتي عندنا روحي عندنا روحي سراة عبيده تفضلي هناك، يقولون جت وحده فيها وما فيها وخذيلك، ما أحد أفضل من أحد يا ماما“.

وتمنت هند القحطاني لو أمكنها أن ترتدي الحجاب فقط، مثل العديد من النساء، مؤكدة أنها ”كانت ستصبر آنذاك على حياتها“.

خاتمة كلامها للمتابعة بالقول: ”أحمدي ربك على النعمة اللي إنتي فيها ما داقين خشمك عشان تلبسين من راسك لأخمص قدميك أسود، وأحيان بالدس يطلع عيونك مع إيديك“.