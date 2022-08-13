هيا الشعيبي تعاود هجومها "غير المباشر" على إلهام الفضالة

عاودت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، هجومها بطريقة غير مباشرة على مواطنتها الفنانة إلهام الفضالة.

وجاء ذلك، في أعقاب هجوم متبادل بين الفنانتين على خلفية الحديث عن ”الماركات“، وقذفهما لبعضهما البعض بـ“الجهل“.

واستمرت ”الشعيبي“ فيما يبدو بتوجيه رسائل مبطنة، إذ نشرت عبر حسابها في ”سناب شات“ صورة تظهر فيها الإعلامية فاديا الطويل، لتشيد بـ“الصداقة التي تجمعهما“.

وعلقت ”هيا“ على صورة ”الطويل“، من أجل إثبات الصداقة بينهما، دون معرفة إن كانا قد التقطاها سويا، لافتة إلى أن ”هناك صداقات يمكن الافتخار بها“.

وكتبت: ”صديقتي وحبيبتي الجميلة فاديا الطويل، على الأقل الناس تعرف ناس تفتخر فيهم وفي صداقتهم، محبة الناس نعمة، جميلة فاديا“.

ولم تكتف ”الشعيبي“ بهذا التلميح، إذ عاودت توثيق مقطع فيديو لسيدتين من الجنسية الهندية، معلقة بالقول: ”صديقات عمري وحبيباتي“.

ولم تعقب ”الفضالة“ على تلميح مواطنتها الأخير، إذ سبق واكتفت برسالة غير مباشرة عبر حسابها في ”سناب شات“ بعد هجوم هيا الشعيبي عليها.

وكانت ”الشعيبي“ هاجمت ”الفضالة“ على خلفية حديث سابق للأخيرة انتقدت فيه هيا الشعيبي في مقطع فيديو دون أن تذكر اسمها.

وقالت: ”الجهل مشكلة.. إي والله مشكلة، الإنسان اللي يسولف وهو ما عنده خلفية على اللي بيقوله فهذا الجهل يوقعه في حفرة“.

ومن غير المعروف بالفعل إن كانت إلهام الفضالة قصدت هيا الشعيبي، لكن الأخيرة خرجت في مقطع فيديو، لترد على ما قالته ”الفضالة“.

وردت هيا الشعيبي آنذاك، بالقول: ”أنا واحدة لقبتني بالجاهلة علشان سالفة ماركات.. الجاهلة هي اللي ما عندها طموح، بس طموحها فلوس وماركات.. الجاهلة اللي ما تحب تشتغل.. الجاهلة اللي تخرب بيوت، وتقطع رزقهم بدون سبب وتشدد على الناس“.

وتابعت بالقول: ”الجاهلة اللي تفرق الناس عن بعض بكذبها وألاعيبها.. بس كافي، أظن الرسالة وصلت للجميع من هي الجاهلة“.

وتجاهلت إلهام الفضالة الرد المباشر فيما يبدو على هيا الشعيبي، إذ اكتفت بنشر رسالة جاء فيها أنها ”تحمد الله لأنها شغلت الآخرين بها ولم تنشغل بهم“.

ودبّ خلاف حاد بين هيا الشعيبي ومواطنتها إلهام الفضالة بعد صداقة طويلة، لتتبادل كلتا الفنانتين الملاسنات والإساءات والقضايا.