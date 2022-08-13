هند القحطاني تستعرض أنوثتها بصور جريئة وتعلق: "أجساد النساء ليست عورة"

انتقدت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية والمقيمة في الولايات المتحدة، هند القحطاني هجوم متابعيها عليها بسبب استعراض جسدها من خلال الصور التي تنشرها عبر حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن الجميع يعرف رأيها بأن جسدها وأجساد كل نساء الأرض ليست بعورة، بحسب تعبيرها.

واستعرضت هند القحطاني جزءا من تعليقات الجمهور المسيئة لها، وعلقت عليها قائلة: ”أولا وقبل كل شي كلكم تعرفون مبدئي تجاه جسدي وأجساد جميع نساء الأرض (أجسادنا ليست بعورة)“.

وتابعت المشهورة السعودية: ”ولا يحق لرجل أن يعتدي عليك أو يتجرأ بأي طريقة كانت لأنك لبستي ما يحلو لك أو تباهيتي بقوامك أو رقصتي أو استعرضتي“.

وأردفت: ”نعم أنا أتباهى بجسمي وأرقص وأفعل ما يحلو لي من غير القيام بإيذاء أي شخص، أو سلب حريته، أو الاعتداء عليه أو سلب ماله، ولا يعني ذلك أني مستباحة أو أي رجل أو إمرأة أن يرسلوا لي ما تم إرساله من هؤلاء الرجال اللذين يعلمون علم اليقين بأن ما قاموا بفعله من اقتحام خصوصيتي، وبعضهم قدم إلى السفر من ولايته إلى سان دييغو لتتبعي لأن عقله المريض ونفسه الدنيئة سولت له بأن ما أفعله والذي هو حق كامل كفله لي القانون يبيح له أن يرسمني بطريقة ليست كما أنا أنظر بها لنفسي، بل من الواضح أن ورائها مآرب أخرى“.

وأكملت: ”خصوصا بأني أعرف ما يدور بعقله من هوس وملاحقته التي لم تتوقف إلا بعد الاتصال بالشرطة“.