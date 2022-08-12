لندن تجمع محمد عبده وموضي الشمراني في أبرز حضور خارجي لها

أحيا الفنان السعودي محمد عبده، مساء الجمعة، حفلاً غنائياً في لندن التي استضافت قبل أيام حفلاً ناجحاً للفنانة السعودية الشعبية موضي الشمراني في أول ظهور لها بالعاصمة البريطانية.

وقدم فنان العرب عدداً من أشهر أغانيه في قاعة كبيرة بفندق ”جروفنر هاوس“ في المدينة الإنجليزية العريقة التي تزدحم هذه الأيام بالسياح العرب، لا سيما من دول الخليج.

وكانت الشمراني، التي تغني في حفلات الأعراس منذ أكثر من عشرين عاماً، قد أحيت في القاعة ذاتها، حفلاً يوم الإثنين الماضي في أبرز محطة خارجية لها بعد أن بدأت بالغناء في حفلات فنية داخل وخارج المملكة في الفترة الماضية.

وامتلأت القاعة التي غنت فيها الشمراني بعد حجز جميع التذاكر المطروحة للبيع كما حدث مع مواطنها الذي نفدت تذاكر حفله بعد يومين فقط من طرحها، ما دفع المنظمين لتوفير تذاكر إضافية بسبب الإقبال الكبير من عشاق أبو نوره كما يسميه محبوه.

كما شهدت القاعة تفاعلاً لافتاً من قبل الجمهور في الحفلين، حيث علا الصراخ والتصفيق وترديد كلمات الأغاني مع المطربين.

وحظيت الشمراني باهتمام إعلامي شأن الفنان واسع الجماهيرية محمد عبده، حيث بثت قناة الإخبارية الحكومية، تقريرين منفصلين في الوقت ذاته عن الحفلين، أشادت فيهما بنجاحهما والإقبال الجماهيري عليهما.

فيديو | مراسل الإخبارية من لندن يؤكد وجود تذاكر إضافية للبيع في مقر حفل الفنان محمد عبده #النشرة_الفنية#الإخبارية pic.twitter.com/k3tF1nNmWU — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 12, 2022

وظهرت الشمراني في تقرير القناة التلفزيونية وهي متحمسة للغناء أمام الجمهور في لندن، وقالت إنها ستلبي طلباتهم مكافأة لعنائهم في حضور حفلها على حد وصفها.

ووثق عدد من الحاضرين لحفل الشمراني، وجودهم في القاعة اللندنية واستماعهم وتفاعلهم مع مجموعة من أغاني الفنانة الشعبية، وهو ما تكرر في حفل أبو نوره.

ونشرت مغردة تدعى غاده الفهــــد، مقطع فيديو من حفل الشمراني، وكتبت قائلةً ”#موضي_الشمراني اثملت العالم بـ #لندن“.

والشمراني من مواليد العام 1972، وبدأت من مدينة جدة في العام 1995 بإحياء حفلات الأعراس لتحقق شهرة كبيرة تجاوزت حدود المملكة، إلى دول الخليج المجاورة، قبل أن تظهر في السنوات القليلة الماضية، في حفلات غنائية برفقة فنانات سعوديات معروفات.