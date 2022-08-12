"قعيد المجد" ضحية موقف مرعب من سارة مهند على "تيك توك" (فيديو)

وقع المشهور السعودي ”قعيد المجد“ ضحية لموقف مرعب حين استضافته المشهورة السورية المقيمة في المملكة ”سارة مهند“ ونفذت فيه مقلبًا مروعًا بالتعاون مع شقيقاتها، خلال بث مباشر على تطبيق ”تيك توك“.

وبدأت سارة مهند البث المباشر بالتحضير مع شقيقاتها للمقلب، والتأكد من أن ”قعيد المجد“ مشغول في بث آخر، وشددت على متابعيها بعدم إبلاغ المشهور السعودي بما تحضره له.

وبمجرد بدء المقلب، حاولت ”سارة“ إظهار نفسها مرعوبة من شيء غريب ومريب يحدث في غرفتها، لتؤكد بعد ذلك وجود جن يضايقها، قبل أن تبدأ بعض الأشياء في التحطم، ليصاب ”قعيد المجد“ بالرعب محاولًا تهدئتها وإيجاد حل لإنقاذها، حتى انتهى المقلب بالكشف عن حقيقة ما حدث.

وفي نهاية المقلب توعد المشهور السعودي ”قعيد المجد“ مستضيفته سارة مهند برد الصاع صاعين لها، وأن يوقع بها في مقلب أشد قوة ورعباً من الذي أوقعته فيه، على حد تعبيره.

وتعرف سارة مهند بأنها مقيمة سورية في المملكة العربية السعودية مواليد 1999، وتعتبر من أبرز مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي حيث يتابعها عبر حسابها على ”سناب شات“ أكثر من مليون ونصف متابع، وعبر ”إنستغرام“ يتجاوز متابعيها نصف مليون.

وتطمح سارة مهند إلى دخول مجال الفن والتمثيل، بحسب ما عبرت عنه سابقًا في أكثر من مناسبة، وكشفت عبر حسابها على ”سناب شات“ مؤخرًا أنها أنهت ورشة عمل في التمثيل.