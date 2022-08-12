مروج الرحيلي تظهر "دون فلتر"

استعرضت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية مروج الرحيلي، نفسها عبر حسابها في ”سناب شات“ من ”دون فلتر“.

ووثقت الرحيلي خلال سفرها مقطع فيديو لها، مشددة بالقول على أنه من ”دون فلتر“.

وكانت صديقة المشهورة السعودية التي ترافقها في إجازتها في ماربيلا الإسبانية، توثق المقطع المعني فيما يبدو.

وظهرت مروج الرحيلي في المقطع، وقد قامت بالتركيز على الالتفاف يمينا ويسارا لإبراء تقاطيع وجهها، وذلك في دلالة على إثبات ظهورها بذات الشكل من ”دون فلتر“.

ومن غير المعروف إن كانت المشهورة السعودية قصدت توجيه رسالة معينة من خلال الفيديو.

وكانت المشهورة السعودية مروج الرحيلي أثارت جدلا واسعا برفقة مواطنتها رهف القحطاني خلال زيارتهما إلى المالديف.

وتسببت رحلة المشهورتين السعوديتين إلى المالديف بضجة واسعة بعد مقاطع فيديو نشرتاها أشعلت الجدل، واستدعت فرض عقوبات عليهما وصلت إلى 400 ألف ريال سعودي، من جانب هيئة الإعلام المرئي والمسموع السعودية التي لم تذكر اسميهما صراحة.

واكتفت مروج الرحيلي بالقول إن ”كل أزمة هو قوة إضافية للإنسان“، معتبرة أنها ”كانت مظلومة في كل ما حصل“.

وشددت أن ”صداقتها لا تزال مستمرة مع رهف القحطاني“.