نجلاء عبدالعزيز "غاضبة" وتتوعد شخصا "لفق" منشورات لها

خرجت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية نجلاء عبدالعزيز، عبر حسابها في ”سناب شات“ وهي بحالة غضب وانفعال، متوعدة شخصا بمقاضاته واتخاذ الإجراءات بحقه.

ونشرت ”عبدالعزيز“ منشورا أكدت فيه أن ذلك الشخص ”ينتحل اسمها في سناب شات“، وقد نشر تعليقا بلسانها، نافية بشدة صدوره منها.

وجاء التعليق على صورة تم تلفيقها كذلك، لأشخاص متواجدين في ميكانوس اليونانية، حيث كانت نجلاء عبدالعزيز تقضي إجازتها.

وقال المنشور المنسوب لها: ”بموت صدق! كل الشباب اللي بالمكان لما شافوني تركوا زوجاتهم وحبيباتهم وصاروا يطالعون فيني! وأنا كذا وجهي مصدومة، الحمد لله العنود معي حصنتني“.

وردت المشهورة السعودية على المنشور، بالتأكيد أن صاحبه قام بتلفيق كلام لثالث مرة عنها، مع وضعه صورة وصفتها بـ“القذرة“، وأنها تجاهلته مرارا، لكنها قررت وضع حد له.

وأضافت: ”يجي شخص ينزلها كذا وباسمي ويكتب كلام ملفق عني، وبصورة قذرة، وما هي أول مرة بعد.. هذي ثالث مرة يقولني شي ما قلته (..)“.

وأكدت: ”الشخص هذا تم اتخاذ اللازم بحقه، انتحال شخصية وتدليس وكذب وتحريف وتشويه سمعة بصورة سيئة، وتكرر الغلط بحقي كذا مرة“.

ونوهت نجلاء عبدالعزيز إلى أنها دائما ”ما تترفع عن المسيئين لها، لكنها من الآن فصاعدا ستقوم بملاحقة كل من يقوم بتحريف أو تداول معلومات تضر بسمعتها واسمها قانونيا“.

ورغم أنها لم تكشف هوية الشخص المعني، إلا أنها لفتت إلى أنهما ”يتابعان بعضهما البعض في حساباتهما“، وأنه ”متواجد حاليا لدى الجهات المختصة، بعد تقديمها بلاغًا بحقه“.

وقالت إن ”الشخص المعني قام بكتابة تعليق يدافع فيه عنها، في محاولة لإبعاد الشبهة عن نفسه بعد معرفته بملاحقته قانونيا“.

وأعلنت المشهورة السعودية أنها ”تجاهلت كثيرا الإساءات بحقها، لكنها لن تفعل ذلك بعد الآن، خاصة بعد أن وصل الحال بالبعض لانتحال حسابها في سناب شات، بكلام (وسخ وقذر)“، وفق تعبيرها.

ولفتت إلى أنها ”تتعامل حاليا مع فريق كامل بالجرائم الإلكترونية لمتابعة جميع المسيئين لها في مواقع التواصل الاجتماعي وترصدهم“.

وشددت على أنها ”لن تسكت بعد اليوم على الإساءات بحقها“.