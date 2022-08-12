عبدالرحمن المطيري وعبدالله بن دفنا يوثقان حفاوة الموريتانيين بهما

رصد كل من مشهور مواقع التواصل السعودي عبدالرحمن المطيري، والإعلامي الإماراتي عبدالله بن دفنا، وصولهما إلى موريتانيا والحفاوة البالغة التي لقياها هناك.

كما وثق المشهوران جزءًا من العادات والتقاليد في موريتانيا، وحسن الضيافة، وبعض المناطق فيها، معبرين عن إعجابهما الشديد بطبيعتها البسيطة والساحرة.

ونشر كل من المشهورين مقاطع فيديو مطولة لتفاصيل زيارتهما للحوض الغربي شرقي موريتانيا عبر ”سناب شات“، حيث تلقيا دعوة من والي الحوض الغربي، والذي رحب بهما واستقبلهما بحفاوة. حيث نقل الوالي للمشهورين تحية من الرئيس الموريتاني محمد الغزواني لهما.

وقال عبدالرحمن، إن ”نجاح تغطيتهما لربوع موريتانيا وصلت إلى رئيس الجمهورية، ما دفعه لإيصال سلامه لهما وشكره“.

ولاحقا، وثق المشهوران استقبال أهالي مدينة العيون لهما، إذ رحبوا بهما وفق عاداتهم.

وأبدى المشهوران إعجابهما بامرأة استقبلتهما بقصيدة تشيد فيها بعادات وتقاليد قبيلتها في الترحيب بالضيوف، وألمح عبدالرحمن المطيري إلى تقديمه هدية عبارة عن ”ناقة“ للمرأة.

وأكد المطيري أن والدته بعد متابعتها لحسابه في ”سناب شات“ عن تغطيته لعادات وتقاليد موريتانيا، اتصلت به، وقالت له إن ”عاداتهم وتقاليدهم تشبه أساليب أهل المملكة قبل 40 عاما“.

وسرد في معرض حديثه: ”لما أمي شافت السنابات اتصلت بي قالت عبدالرحمن اللي اشوفه شي عجيب، هذا حنه قبل 40 سنة، نفس الحياة نفس الطبايع نفس الحياة، هذا حنا، من بداية الترحيب والاستقبال حتى في التقديم، حتى بطريقة التقديم، قالت حنه حتى في طريقة استقبال الضيوف، كنا إذا جو الضيوف كنه يالحريم نجلس ورا الرجال ونشاركهم، قال هذا الحين غير موجود، بس هذا كان حياتنا، حياة البدو قبل 40 سنة“.