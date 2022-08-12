يضرب معاقا

مقتل سائح

هوشة حولي

اقتحام بنك

مرتضى منصور

خادمات مثليات

إنقاذ بطولي

وثيقة ريم
أظهر المزيد

منوعات

عبدالرحمن المطيري وعبدالله بن دفنا يوثقان حفاوة الموريتانيين بهما
تاريخ النشر: 12 أغسطس 2022 7:34 GMT
تاريخ التحديث: 12 أغسطس 2022 8:05 GMT

عبدالرحمن المطيري وعبدالله بن دفنا يوثقان حفاوة الموريتانيين بهما

رصد كل من مشهور مواقع التواصل السعودي عبدالرحمن المطيري، والإعلامي الإماراتي عبدالله بن دفنا، وصولهما إلى موريتانيا والحفاوة البالغة التي لقياها هناك. كما وثق

+A -A
المصدر: سماح المغوش - إرم نيوز

رصد كل من مشهور مواقع التواصل السعودي عبدالرحمن المطيري، والإعلامي الإماراتي عبدالله بن دفنا، وصولهما إلى موريتانيا والحفاوة البالغة التي لقياها هناك.

كما وثق المشهوران جزءًا من العادات والتقاليد في موريتانيا، وحسن الضيافة، وبعض المناطق فيها، معبرين عن إعجابهما الشديد بطبيعتها البسيطة والساحرة.

ونشر كل من المشهورين مقاطع فيديو مطولة لتفاصيل زيارتهما للحوض الغربي شرقي موريتانيا عبر ”سناب شات“، حيث تلقيا دعوة من والي الحوض الغربي، والذي رحب بهما واستقبلهما بحفاوة. حيث نقل الوالي للمشهورين تحية من الرئيس الموريتاني محمد الغزواني لهما.

 

وقال عبدالرحمن، إن ”نجاح تغطيتهما لربوع موريتانيا وصلت إلى رئيس الجمهورية، ما دفعه لإيصال سلامه لهما وشكره“.

2022-08-موريتانيا1

ولاحقا، وثق المشهوران استقبال أهالي مدينة العيون لهما، إذ رحبوا بهما وفق عاداتهم.

وأبدى المشهوران إعجابهما بامرأة استقبلتهما بقصيدة تشيد فيها بعادات وتقاليد قبيلتها في الترحيب بالضيوف، وألمح عبدالرحمن المطيري إلى تقديمه هدية عبارة عن ”ناقة“ للمرأة.

2022-08-الميطري

 

وأكد المطيري أن والدته بعد متابعتها لحسابه في ”سناب شات“ عن تغطيته لعادات وتقاليد موريتانيا، اتصلت به، وقالت له إن ”عاداتهم وتقاليدهم تشبه أساليب أهل المملكة قبل 40 عاما“.

 

 

وسرد في معرض حديثه: ”لما أمي شافت السنابات اتصلت بي قالت عبدالرحمن اللي اشوفه شي عجيب، هذا حنه قبل 40 سنة، نفس الحياة نفس الطبايع نفس الحياة، هذا حنا، من بداية الترحيب والاستقبال حتى في التقديم، حتى بطريقة التقديم، قالت حنه حتى في طريقة استقبال الضيوف، كنا إذا جو الضيوف كنه يالحريم نجلس ورا الرجال ونشاركهم، قال هذا الحين غير موجود، بس هذا كان حياتنا، حياة البدو قبل 40 سنة“.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play