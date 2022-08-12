رسميا.. قطب الإعلام روبرت مردوخ يطلق زوجته عارضة الأزياء جيري هول

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أصبح الطلاق رسميا بين قطب الإعلام روبرت مردوخ البالغ 91 عاما وزوجته الرابعة عارضة الأزياء الأمريكية جيري هول بعد ست سنوات أمضياها معا، وفق ما أعلنت محامية هول، الخميس.

وبحسب ”فرانس برس“، فقد أكدت المحامية جودي بولر، أن مردوخ وهول ”لا يزالان صديقين جيدين، ويتمنى كل منهما الأفضل للآخر في المستقبل“.

وكان مردوخ الذي تقدر مجلة ”فوربس“ ثروته بـ17 مليار دولار وهول قد تزوجا في آذار/مارس 2016 في لندن.

وأوضحت صحيفة ”نيويورك تايمز“ التي كشفت خبر الطلاق في حزيران/يونيو الماضي، نقلا عن مصدرين مطلعين لم تفصح عن هويتيهما، أن لا عواقب لهذه الخطوة على إمبراطوريته الإعلامية الدولية ”نيوزكورب“، نظرا إلى أن مردوخ وهول وقّعا عقدا قبل الزواج.

ويملك مردوخ من خلال مجموعته ”نيوزكورب“ مئات وسائل الإعلام خصوصا في الولايات المتحدة، حيث تسيطر شركاته على محطة ”فوكس نيوز“ المحافظة، وصحيفة ”ذي وول ستريت جورنال“ الاقتصادية، وصحيفة ”نيويورك بوست“ المحسوبة على اليمين الأمريكي.

وهو أيضًا صاحب صحيفتي ”ذي صن“ و“ذي تايمز“ اللندنيتين وعدد من الصحف في أستراليا.

واستمر الزواج الأول لكيث روبرت مردوخ من المضيفة الجوية الأسترالية باتريشيا بوكر من 1956 إلى 1967، ثم بقي متزوجا لأكثر من 30 عاما، حتى 1999، من الصحفية البريطانية آنا مان التي حصلت وفقا للصحافة في ذلك الوقت، على أكثر من مليار دولار بعد طلاقهما.

ثم تزوج الملياردير بعد أيام قليلة، سيدة الأعمال من أصل صيني وندي دنغ المتخرجة من جامعة ييل، وبقي معها حتى طلاقهما في نيويورك العام 2013.

ولمردوخ من زيجاته ستة أبناء، أما زوجته الرابعة جيري هول، وهي ممثلة أيضا، فهي أم لأربعة أبناء أنجبتهم من قائد فرقة ”رولينغ ستونز“ ميك جاغر.