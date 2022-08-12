عابد فهد يكشف حقيقة تبرعه المالي لنادي "حطين" المحلي

كشف الفنان السوري عابد فهد، حقيقة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية حول تبرعه بمبلغ مالي لنادي ”حطين“ الرياضي، مؤكدا أن ذلك ”عارٍ تماما عن الصحة“.

وكانت صفحات سورية مهتمة بأخبار المشاهير، تداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أنباء عن تبرع الفنان عابد فهد بمبلغ مالي يصل إلى 50 مليون ليرة (نحو 16 ألف دولار) إلى نادي ”حطين“ المحلي بسبب انتمائه وتشجيعه له.

وأكد فهد في تصريحات لوسائل إعلام سورية، أن ما تم تداوله حول تبرعه لنادي ”حطين“ هو عارٍ تماما عن الصحة.

وأشار الفنان السوري إلى أن تصريحاته لا تعني أنه لن يدعم ناديي ”تشرين“، و“حطين“ اللذين ينتمي لهما روحا وقلبا وعاطفة، مؤكدا حبه وانتماءه لهذين الناديين السوريين التابعين لمحافظة اللاذقية الساحلية، معربا عن حبه لجمهورهما ”العظيم“.

وأوضح الفنان السوري، أنه في حال فكر بالتبرع لأي نادٍ سوري، سيكون من خلال الاتحاد السوري فقط، وليس لإدارة النادي.