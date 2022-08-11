تفاصيل الحالة الصحية للفنان حلمي عبد الباقي بعد خضوعه لجراحة

كشف الفنان المصري حلمي عبد الباقي عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية عن تفاصيل حالته الصحية بعد خضوعه لعملية جراحية خلال الساعات الماضية، مؤكدًا أنه بخير.

وقال عبدالباقي، مساء اليوم الخميس، في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: ”أنا بجد مش عارف أقول إيه على اهتمامكم وسؤالكم عني، مهما اقول مش هقدر أعبر عن مشاعري تجاهكم.. وأحب أطمن كل حبايبي أنا الحمد لله بخير، وهي كانت عملية بسيطة وعدت على خير“.

وقدم شكره لجمهوره قائلا: ”ألف ألف ألف شكر على حبكم اللي بيمثل لي حاجة كبيرة أوي في حياتي، وربنا يكفيكم شر المرض جميعا وتاني ألف ألف شكر وبحبكم في الله“.

وقال حلمي عبد الباقي في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“ إنه شعر منذ أيام بألم في بطنه، وحينما ذهب إلى الطبيب أخبره أنه لا بد أن يخضع لعملية ”فتاق“.

وأضاف: ”أجريت العملية وعدت إلى منزلي، والحمد لله أنا بخير، ولم أكن أرغب في الإعلان عن العملية لكن العديد من الزملاء والأصدقاء تواصلوا معي وكانوا قلقين بشأني، فقلت أكتب وأطمئن الجميع“.