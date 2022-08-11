آخر صورة للينا الهاني قبيل وفاتها بحادث في الكويت

توفيت الفاشنيستا لينا الهاني شقيقة الفنانة اللبنانية سارة الهاني في حادث سير في الكويت، فجر الأربعاء.

وبحسب مواقع إخبارية، فقد لقيت لينا الهاني مصرعها إثر اصطدام مركبتها بمركبة أخرى، فجر الأربعاء، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة في المستشفى، إثر إصاباتها البالغة.

View this post on Instagram A post shared by Erem News – إرم نيوز (@eremnewsofficial)

ونعت ”ليا“، ابنة لينا الهاني، والدتها برسالة مؤثرة عبر حسابها في ”انستغرام“ كانت قد أوردتها باللغة الإنجليزية، وجاء فيها أنها ”ترغب في إخبار الجميع عن والدتها (الملاك)، والتي جعلتهما مثالا تفخر فيه، وقد ذرفت الدموع الكثيرة لأجلهما“.

وقالت ليا إنها ”كانت تنتظر عودة والدتها لتعانقها، لكن بدلا من ذلك اختارها الله“، مضيفة أنه ”لا بأس بذلك“.

وأكدت أن ”والدتها شخصية رائعة تمكنت من جعل الجميع يحبها، وأن هؤلاء أتوا للاعتناء بها وبشقيقتها“، مشددة على أنها ”ستكمل حياتها وشقيقتها بالطريقة التي تمنتها لهما والدتها، ليجعلانها تفتخر بهما“.

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت مع نبأ وفاة ”الهاني“، إذ عبر عدد من أصدقائها عن صدمتهم بعد تلقي الخبر.

وكتبت فجر الصانع، ناعية صديقتها ”الهاني“، أنها ”كانت طيبة القلب“، مؤكدة ”حزنها الشديد على بناتها اللاتي خلفتهن وراءها“.

ونعتها الإعلامية دانة الربيش: ”لينا الهاني في ذمة الله الله يرحمها و يغفر لها و يصبر أهلها و أحبابها“.

كما عبرت صديقتها الفاشنيستا دلالي نجيب القبندي عن صدمتها لفراقها بسلسلة تغريدات: ”انتقلت الى جوار ربها صديقتي الخلوقة الطيبة حمامة السلام لينا الهاني إثر حادث أليم فجر اليوم“.

وتابعت: ”كتير بحبك يا لينا ربي يرحمك ويغفرلك يالله شكثر كنتي طيبة وخلوقه والكل بحبك ، الله يصبر قلب بناتج ياحبيبتي، مو قادر مخي يستوعب شلون بغمضة عين راحت لاحول ولاقوة إلا بالله“.

وكتبت خبيرة التجميل حصة: ”لاحول ولاقوة الا بالله لينا الهاني في ذمة الله يالله توني شايفتها من شهر الله يرحمها ويغفرلها طيبة القلب الله يمسح على قلوب بناتها واهلها“.

يذكر أن آخر ما كتبته لينا الهاني عبر حسابها في ”سناب شات“، منشورا تحدثت فيه عن ”حاجة الإنسان ليد تطبطب على أحزانه“.

وكانت الفاشنيستا الراحلة نشرت قبل ساعات كذلك صورة على خاصية ”ستوري“ في حسابها بإنستغرام، حيث بدت بصحة جيدة بشكل كامل.