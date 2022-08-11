أحمد خميس يدافع عن مشاعل الشحي بعد فيديو "إيجابيات الزواج من يتيم"

دافع الفنان الإماراتي أحمد خميس عن زوجته الفنانة مشاعل الشحي بعد أن أثارت جدلا واسعا بنشرها فيديو، تحت عنوان ”إيجابيات الزواج من يتيم“.

وكانت الشحي قد عرضت مقاطع فيديو عاطفية تجمعها بخميس، بدأتها بعنوان ”إيجابيات الزواج من يتيم“.

ونشرت مشاعل الشحي الإيجابيات المعنية، والتي أكدت أن منها: ”قضاءه الوقت كله مع زوجته، عدم شعوره بالحزن على أهله، يشعر بكل أيتام العالم، محب لنشر السعادة، يفكر بالآخرين وكيفية إسعادهم، يعرف المعنى الحقيقي للعائلة“، لتختم الفيديو بالتأكيد على أنها ”غير نادمة على زواجها من يتيم“.

وأثار الفيديو المعني جدلا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مستنكرين طريقتها في طرح الفكرة، وقد اتهموها بـ“المرض النفسي“، واستخدامها أسلوبا قبيحا في التعبير عن مشاعرها.

من جهة أخرى، دافع متابعون عن مشاعل، لافتين إلى أنها ”أرادت التوعية والحث على الزواج من اليتيم، الذي ينظر إليه المجتمع نظرة سلبية، إلا أنه خانها التعبير“.

في حين اتهم فريق الزوجين بالبحث عن الشهرة، بغض النظر عن المحتوى المعروض.

وإثر الانتقادات والجدل الذي تم توجيهه لمشاعل الشحي، خرج أحمد خميس عبر حسابه في ”سناب شات“ للرد، مدافعا عن فكرة مشاعل، بالقول إن ”الفيديو كان إيجابيا، ويحثّ على النظر إلى اليتيم بشكل إيجابي، خاصة عندما يتعلق الأمر بالزواج“.

وجاء في منشور الفنان الإماراتي: ”انتقادات كثيرة صارت بسبب الفيديو، أنا أشوف إن شي إيجابي لتتكلم عن إحساس اليتيم يوم يتزوج، في يتامى فيهم تخوف من فكرة الزواج بالذات لو كان مجهول النسب، لازم نعطي فرصة للناس إنهم يعرفوا اليتيم شو يحس بها الموضوع، أتذكر أحد قالي فاقد الشيء لا يعطيه، وأنا أشوف العكس تمامًا“.

ويثير الزوجان المشهوران الجدل في كثير من الأحيان، حيث يتهمهما متابعون بالسعي دائما وراء إثارة الجدل بغض النظر عن المحتوى.

وسبق أن طالت أحمد خميس انتقادات بعد توثيقه خروج مشاعل الشحي من عملية جراحية وهي لا تزال تحت تأثير البنج.