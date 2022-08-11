رهف القحطاني تبرر سبب غضب والدها أثناء بث مع مطلق السلطان

بررت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية رهف القحطاني، سبب ردة فعل والدها الغاضبة، خلال بث مباشر لها مع مشهور ”التيك توك“ مطلق السلطان.

وكانت رهف القحطاني ظهرت في بث مع السلطان، لحظة إقدام والدها على فتح الباب، وتوجيه لوم لها فيما يبدو، قبل أن يصفق الباب غاضبا.

وأكدت المشهورة السعودية آنذاك، بعد أن صمتت أمام ردة فعل والدها، أنه ”غضب بشدة“، إلا أنها عادت لاحقا ونفت ذلك عبر حسابها في ”سناب شات“، مشددة أنه ”تحدث معها بهدوء وخرج“.

ونفت ”القحطاني“ غضب والدها منها، لأنها تقوم بالبث بدلا من الجلوس معه، كما اتهمها متابعون، مطالبة متابعيها بعدم ”الخوض في علاقتها بوالدها“.

وأكدت في معرض حديثها، أن سبب غضب والدها هو ”اكتشافه أنها تتحدث مع شاب عبر بث، أثناء تواجده في المنزل“.

وقالت إنه ”من المستحيل أن تترك والدها لأجل البث، بل هي مستعدة للتخلي عن الدنيا للبقاء معه“، لافتة إلى أن ”هذا أحد أسباب عزوفها عن الزواج، لرغبتها في العيش مع والدها“.

وعلقت في الفيديو: ”قاعدة أشوف قبل شوي بتيك توك وأبوي زعل وكذه، أبوها زعل لإن تبغاها تقعد معه، اأول شي ماحد يتكلم بعلاقتي بأبوي أبدا، ولا حد أبدا، ولا حق لأحد يتكلم عن بري لأبوي وأمي وأهلي كلهم، أبوي بس زعل لإن داخلة قست مع ولد، بس، يقول ليش تكلمينه قدامي بس، يقول ليش يكلمك كذه، بس فزعل أبوي وماله دخل إني اقعد معاه، أنا أترك الدنيا عشانة“.

وأضافت: ”أنا رافضه عروض زواج عشان اقعد مع ابوي وأعيش معاه، بس زعل لإن قلي ليش يكلمك كذه، كلام حلو، لإن هو طالع قعد يسمع البث، فزعل علي وراضيته، وابوي ادري يفتح بثوث بس يغار علي..فيه احد يفتح بث وزوجها معاها يغار عليها زوجها شي طبيعي، مرة ماحد له حق يتكلم بعلاقتي بأبوي، ولا بري فيه، تركت الدنيا عشانه..“.

ولاحقا، وثقت رهف القحطاني في فيديو، خروجها مع والدها في سيارة، وكلاهما يمسك بيد الآخر، وقد عبرت في تعليق عن شدة حبها له.