الكويت.. حساب يكشف عن أسماء مشاهير ستتم إحالتهم لـ"نيابة الأموال"

تكشفت أسماء لمشاهير مواقع التواصل الاجتماعي من المقرر إحالتهم مجددا إلى نيابة الأموال العامة في دولة الكويت.

وأعلن حساب ”جلاد المشاهير“ في ”سناب شات“، المختص بـ“فضائح“ المشاهير في الكويت، عن أسماء عدد من المشاهير، الذين سيجري استدعاؤهم في الفترة المقبلة مع إعادة فتح ملف ”غسيل الأموال“.

وأكد في منشوره أن من بين المشاهير الذين ستتم إحالتهم لنيابة الأموال العامة، يعقوب بوشهري، وفوز الفهد، وفرح الهادي، والدكتورة خلود وزوجها أمين الغباشي.

وكانت صحيفة ”القبس“ المحلية، ذكرت في وقت سابق أن النيابة العامة طلبت من إدارة التنفيذ الجنائي، إرسال ملفات دعاوى 19 من المشاهير الناشطين على مواقع التواصل، تمهيدا لإدراجها في جدول النيابة، وإحالتها إلى التحقيق ثم إلى المحكمة المختصة لوجود شبهة غسل أموال بحقهم.

وبحسب الصحيفة، تم استبعاد عدد من الذين جرى استدعاؤهم في عام 2020 لعدم ثبوت تورطهم في شبهات ”غسل الأموال“.

وأوضحت أن هؤلاء المشاهير سيتم استدعاؤهم خلال الفترة القليلة المقبلة، للتحقيق معهم بعد ورود ملفاتهم، ووجود تحريات جديدة في هذا الشأن.

ولفتت إلى أن توصيات وردت إلى البنوك من وحدة التحريات المالية بتقديم تقارير غسيل أموال المشاهير من جديد والتدقيق فيها، لا سيما التضخمات الأخيرة التي شهدتها حسابات البعض أخيرا، وهل تحقق ذلك عبر عمليات غسل أموال من داخل الكويت أو خارجها.

ويأتي إعادة فتح الملف، الذي سبق وأثار جدلا في الكويت، وعرف إعلاميا باسم ”مشاهير غسيل الأموال“، بعد إنجاز مجموعة من الجهات الرقابية دراسة حول أسباب حفظ البلاغات السابقة ضد بعض المتهمين، ومكامن الضعف فيها، وبالتالي سيجري تقديم بلاغات مختلفة على أسس قانونية جديدة.