هند القحطاني ترمي هدية "معجب" في القمامة

ظهرت المشهورة السعودية، والمقيمة في الولايات المتحدة، هند القحطاني، في فيديو وهي ترمي باقة ورد أرسلها لها أحد المعجبين، في سلة المهملات.

وانفعلت ”القحطاني“ عبر الفيديو الذي بثته في حسابها بـ“سناب شات“، بعد قيام أحد المعجبين بإرسال هدية عبارة عن باقة ورد، يبدو أنه من متابعيها، مؤكدة أنها ”لا تعرفه مطلقا إلا عن طريق السناب“.

وأكدت أن ”المعجب الذي اكتفت بذكر اسمه الأول (عقيل) كتب لها رسالة تضمنت كلاما عاطفيا يتجاوز الحدود“، مطالبة إياه بعدم إرسال الورد مجددا.

وقالت في معرض حديثها: ”عرفت الورد هذا من مين هذا من عقيل مارح كون اسمك كامل، معليش أستاذ عقيل ما بيني وبينك شي ولا أعرفك ولا تعرفني إلا من خلال لسناب، ولا عاد ترسلي الورد، لإن هذا الورد أنا رح أرميه، المعذرة من متابعيني لا تأخذون عني فكرة، لكن أنت تعديت حدودك، كاتبلي فيه رسالة كلام فيه تجاوزات عاطفي“.

وشددت أنه ”لا توجد أي قصة حب بينها وبين المعجب المعني، ولا تعرفه مطلقا“، متسائلة عن الكيفية التي وصل بها إلى عنوان منزلها“، لافتة أن شركة الورد قامت بإيصال الباقة.

ونوهت هند القحطاني أنه ”لا يحق لهذا المعجب إرسال هدايا لها، وأنها ليست بحاجة لورد من أحد، ولا يحق له كتابة كلام عاطفي لها“.

وتابعت بالقول: ”مو معنى إني مشهورة إن يجي يعجب فيني، ويحاول يتقرب مني عن طريق إرسال ورد أو إرسال أي شي“.

ولفتت إلى أن المعجب ”عقيل“ يشبه معجبا سابقا تتبعها زمنا طويلا اسمه ”عبادي“ حتى تجاوز حدوده وأصبح يشكل خطرا عليها، ما دفعها بالنهاية للاستعانة بالشرطة التي وضعت حدا له.

وأوضحت المشهورة السعودية: ”مو أنا اللي أحب بهذي الطريقة، أنا إذا حبيت أحد لازم حدا أعرفه، وأثق فيه لكن مو كذا، مو واحد يجي يحبني من خلف الشاشة وأنا لازم أقبله“.

وكشفت أن المعجب المعني تجرأ بإرسال كلام عاطفي، وهي لا تقبل أي هدايا من أحد، لذا ستقوم برمي الباقة في القمامة.

ووثقت هند القحطاني، حمل ابنتها لباقة الورد والسير بها إلى حيث القمامة في حديقة المنزل، مبينة أنها ”سترمي حتى زجاجة الباقة التي فيها الماء خاصتها“.

ووجهت كلامها للمعجب: ”حتى هذي رح أرميها أكب المويه وأرميها، أرميه بالزبالة، لإن هذا قاعد يرسلي رسالة غرامية مع الرسالة حقتك كله رميته، انا ما بيني أي أحد أي شي، يقعد واحد يرسلي حب وغرام حتى هذي بكبها الحين، هذا قزاز“.

كما وجهت ”القحطاني“ رسالة لمتابعيها، طالبتهم من خلالها بعدم إرسال أي هدايا لها أو رسائل أو غيرها، مشددة على أنها ”لا تحب أن يقتحم خصوصيتها وخصوصية عائتها أحد“.

وقالت المشهورة السعودية، إنها ”لا تعرف كيف حصل المعجب على عنوانها، وإن وجودهما دون زوج، لا يعني أنها أصبحت عرضة للزواج من أي أحد“، منوهة على أن ”المعجب المعني والسابق يعيشان في الولايات المتحدة كذلك“.