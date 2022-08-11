مع بدء العلاج.. كيف وصف إبراهيم السويلم تجربته مع السرطان؟

أكد مشهور مواقع التواصل السعودي إبراهيم السويلم، بالتزامن مع بدء رحلة علاجه الكيماوي من مرض السرطان، أنه ”لا يخشى الموت“ وأن ”الابتلاء نعمة للمؤمن“، حسب تعبيره.

وقال ”السويلم“ في مقاطع فيديو يبثها لمتابعيه في ”سناب شات“ إنه يعتبر ما أصابه ”مجرد تجربة جديدة“، لافتا إلى أنه يسعى لمنحهم ”رحلة ثقافية“ مع تجربته في مرض السرطان.

وأكد أنه رغم مروره بعلاج ”متعب وصعب“، لكنه يعتبر مرضه تجربة جديدة، تشبه تجربة السفر للاستكشاف.

وأعلن المشهور السعودي أن نوعية علاجه هي ”الكيماوي الأحمر“، وأكد أن ما يزيد صبره على ما يمر به هو ”جيشه“ من المتابعين.

وقال السويلم ”كل مايجون يسوون شي اشوف وش يسوي، جايبين كيماوي احمر، يخربيته يروع اذا شفته، يوقف حواجبه ينغز اللي قدامه (..)“.

وأوضح ”السويلم“ في بث له، اليوم الخميس، بعد إجرائه عملية بسيطة يوم أمس – وفق قوله- تفاصيل عن علاجه بالكيماوي الأحمر.

وأعلن أنه ”تم إعطاؤه مخدرا للتمكن من إيصال الكيماوي الأحمر للقلب، نظرا لأن عروق الجسم لا تحتمله“.

وقدم إبراهيم السويلم شرحا تفصيليا عن ”الكيماوي الأحمر“ وكيفية تفاعل الجسد معه، مشددا على أنه ”علاج خطير“ وقد يتسبب بأضرار بالغة وجسيمة للمريض.

وأشاد متابعون بطريقة تعامل السويلم مع مرض السرطان، لافتين إلى أن ”قوة إيمانه قدوة للآخرين“.

وكان المشهور السعودي أعلن قبل نحو شهرين إصابته بـ“12 ورما“ في جسده.

وخرج إبراهيم السويلم، في وقت سابق عبر بث في حسابه في ”سناب شات“، ليعلن أن ”الأطباء اكتشفوا بجسده 12 ورما على الأقل“.