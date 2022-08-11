الفنان المصري سيد رجب يوضح حقيقة تعرضه لأزمة صحية ونقله للمستشفى

علق الفنان المصري سيد رجب، على أنباء متداولة حول دخوله في أزمة صحية ونقله إلى المستشفى، مؤكدا أن ذلك ”عار تماما من الصحة“.

وتصدر اسم الفنان سيد رجب محركات البحث خلال الساعات الماضية بعد تداول أنباء حول تعرضه لوعكة صحية شديدة نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

وقال سيد رجب في تصريح لـ“إرم نيوز“: ”أنا زي الفل والكلام اللي اتقال على السوشيال ميديا مش صحيح، الحمد لله أنا صحتي حلوة، ولم أذهب إلى المستشفى“.

وأوضح أن ”الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت أمرا معتادا، وكابوسا يطارد الفنانين والشخصيات العامة“، بحسب وصفه.

ومؤخرا أعلنت كيكي نيلسون طليقة الفنان المصري سيد رجب، عن ”إنصافها“ من قبل القضاء المصري ضد طليقها في الدعوى التي أقامتها ضده، والتي اتهمته خلالها بالاستيلاء على حقوقها.

وكانت الأمريكية نيلسون، زوجة الفنان المصري الثانية، قد اتهمته بأنه ”طردها من منزلها في مصر، وأنكر حقوقها“.

وكتبت نيلسون منشورا عبر حسابها الشخصي في فيسبوك قالت فيه: ”أنا الحمد لله كسبت القضية بالمشاركة. القاضي حكم بتمكيني بالمشاركة مع سيد رجب في الأرض في دهشور.. الأرض اللي بنيتها وتعبت فيها.. والحمد لله.. وأشكر محاميني.. وكل اللي ساندني بالحب والتشجيع“.