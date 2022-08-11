بعد حادث "خطير".. الفنانة وفاء مكي تكشف عن تطور بحالة ابنتها الصحية

أعلنت الفنانة البحرينية وفاء مكي عن خضوع ابنتها شهد لجراحة ثانية بعد أقل من شهر من جراحتها الأولى.

ونشرت وفاء مكي صورة لابنتها من على سرير المرض داخل المستشفى وعلقت عليها قائلة: ”دعواتكم لشهد باجر عملية ثانية.. الله يكون بعونها ويصبرها“.

وكانت الفنانة البحرينية وفاء مكي، أعلنت، في 5 تموز/ يوليو الجاري، تعرض ابنتها لحادث سير ”خطير“، نقلت على إثره إلى المستشفى.

ونشرت حينها عبر حسابها على موقع “إنستغرام”، صورة من داخل غرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات، وكتبت عليها: “عملية صعبة للحوض والعمود الفقري، طلبتكم تقرأون الحمد 10 مرات بنية تطلع من العملية بالسلامة”.

كما نشرت مكي حينها مقطع فيديو لسيارة ابنتها عقب الحادث، عبر حسابها على ”إنستغرام“، وبدت السيارة محطمة بشكل كامل.