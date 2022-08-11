اليوتيوبر المصرية هبة مبروك تعلن انفصالها عن زوجها عبد الرحمن

أعلنت اليوتيوبر المصرية هبة مبروك، انفصالها عن زوجها ومواطنها اليوتيوبر عبد الرحمن مبروك.

ونشرت هبة مبرك فيديو عبر حسابها الشخصي على إنستغرام تظهر خلاله وهي تبكي وعلقت عليه قائلة: ”ناس كتير بتقولي متستجعليش في القرار ده وعشان عندك عيل، أنا استحملت كتير وطاقتي خلصت خلاص ومش قادرة أكمل.. حتى لو القرار ده غلط فأنا مش هقدر أعيش مع شخصية زي دي“.

وأضافت: ”على طول أنام زعلانة على طول أنام معيطة ويسيبنى ولا يسأل فيا.. وقلة اهتمام وعيشة مقرفة.. آه باين قدامكم إن كل حاجة حلوة بس محدش عايش معانا، محدش حاسس بيا“.

وتابعت: ”حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد جرحني ومفكرش مرة واحدة فيا وأنا عمري ما قصرت معاه في حاجة وكنت ضهر وسند ليه في كل حاجة“.

وكانت هبة مبروك قد تصدرت محركات البحث قبل عام بسبب ظهورها في جلسة تصوير برفقة كلب وقد عُلقت ورقة في رقبته مكتوب عليها ”حفل زفاف“، مما وضعها في مرمى هجوم الجمهور، ووصل الأمر إلى ساحات المحاكم.

وعلقت دار الإفتاء المصرية، حينها في منشور عبر تويتر، قائلة إنه ”لا مزاح فيما عظم الدين من شعائر“، مبينة أن ”انتقاص وازدراء الشعائر الدينية التي يعد الأصل فيها التعظيم فهو أمر منهي عنه“.

وأضافت أن ”‏من حسن الأخلاق عدم المزاح فيما عظم الدين أمره كالزواج من أجل البحث عن الشهرة والحصول على عدد من اللايكات والمتابعات“.

وتلقى مكتب النائب العام في مصر آنذاك، بلاغا ضد هبة مبروك، من جانب المحامي المصري سمير صبري، وذلك لنشرها خبر ”زواجها من كلب“، مطالبا باستدعائها للتحقيق.

وقال سمير صبري، إن ”المبلغ ضدها تعد أحد أشهر مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، المتعلقة بمقاطع الفيديو القصيرة وتستخدم أساليب مبتذلة تتنافى مع القيم والتقاليد المصرية العريقة“، بحسب تعبيره.