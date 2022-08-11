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هيا الشعيبي تهاجم إلهام الفضالة بسبب وصف "الجاهلة"
تاريخ النشر: 11 أغسطس 2022 3:58 GMT
تاريخ التحديث: 11 أغسطس 2022 4:35 GMT

هيا الشعيبي تهاجم إلهام الفضالة بسبب وصف "الجاهلة"

هاجمت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، مواطنتها الفنانة إلهام الفضالة، بسبب وصفها بـ"الجاهلة" في مقطع فيدو كانت قد نشرته عبر حسابها على سناب شات. وكانت إلهام

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المصدر: أحمد بيومي - إرم نيوز

هاجمت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، مواطنتها الفنانة إلهام الفضالة، بسبب وصفها بـ“الجاهلة“ في مقطع فيدو كانت قد نشرته عبر حسابها على سناب شات.

وكانت إلهام الفضالة قد هاجمت هيا الشعيبي في مقطع فيديو دون أن تذكر اسمها، حيث قالت: ”الجهل مشكلة.. إي والله مشكلة، الإنسان اللي يسولف وهو ما عنده خلفية على اللي بيقوله فهذا الجهل يوقعه في حفرة“.

وردت هيا الشعيبي على إلهام الفضالة من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على سناب شات قالت فيه: ”حبيت أعلق على شغلة هي قديمة وأنا ساكتة عنها“.

وأضافت: ”أنا واحدة لقبتني بالجاهلة علشان سالفة ماركات.. الجاهلة هي اللي ما عندها طموح، بس طموحها فلوس وماركات.. الجاهلة اللي ما تحب تشتغل.. الجاهلة اللي تخرب بيوت، وتقطع رزقهم بدون سبب وتشدد على الناس“.

وأضافت: ”الجاهلة اللي تفرق الناس عن بض بكذبها وألاعيبها.. بس كافي، أظن الرسالة وصلت للجميع من هي الجاهلة“.

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وكانت الشعيبي قد خرجت في مقطع فيديو بثته تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك، لتعلن أنها ”ستسامح العديد من الأشخاص بمناسبة العيد“.

واستغلت الفنانة هيا، إعلانها مسامحتها أشخاصا لم تسمهم، للعودة والتلميح إلى مواطنتها الفضالة.

وأكدت أنها ”رغم مسامحتها لأشخاص كثيرين، لكنها لن تسامح من تسبب بقطع رزقها، وكذبها وخانها“.

وتعرضت الشعيبي إثر مقطع الفيديو لانتقادات من متابعين، مستنكرين استمرارها بالحديث عن إلهام الفضالة ومشكلتها معها، في الوقت الذي تتجاهلها فيه إلهام، وفق متابعين.

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