وفاة الطاهر المليجي "مؤرح الفنانين" في تونس

توفي الكاتب الصحفي وأشهر النقاد السينمائيين التونسيين، الطاهر المليجي، في أحد مستشفيات العاصمة تونس، عن عمر يناهز 86 عاما.

وتوفي المليجي، بعد صراع مع المرض استمر لسنوات، وبعد أن طالب منذ سنوات وزارة الشؤون الثقافية بمساعدته ماديا.

وأعلنت عائلة الطاهر المليجي عن وفاته، كما أصدرت وزارة الثقافة التونسية بيانا نعت فيه الطاهر المليجي وذكّرت بمسيرته.

وجاء في بيان الوزارة: ”تنعى وزارة الشؤون الثقافية، بكل حسرة وأسى، الصحفي والناقد الكبير الطاهر المليجي الذي وافته المنية يوم الأربعاء عن عمر تناهز 86 عاما“.

وأضاف البيان: ”يلقب الراحل الطاهر المليجي بمؤرخ الفنانين، وهو ممثل وكاتب وصحفي تونسي عمل طويلا بالإذاعة وكان قريبا من حياة الفنانين بمختلف تفاصيلها، وعرف عنه ذاكرته الموسوعية وعشقه الكبير لعالم الفن والثقافة“.

وتابع: ”يحسب للصحفي والناقد الراحل الطاهر المليجي، نجاحه في تأسيس علاقة خاصة مع الجمهور التونسي بأسلوبه المميز في التقديم وقدرته الملحوظة على شد انتباه المتابعين له“.

وولد الطاهر المليجي سنة 1936 بجزيرة “ قرقنة“ من محافظة صفاقس جنوب العاصمة تونس، ويعد من أشهر النقاد في المجال الفني ويلقب ”بمورخ الفنانين“.

ونجح الطاهر المليجي في التأسيس لعلاقة خاصة مع الجمهور التونسي من خلال برامج ومنوعات إذاعية وتلفزيونية.

وللفقيد برامج ومؤلفات عديدة حول الموسيقى والفنون التونسية، منها ”المعهد الرشيدي والمنعرج الموسيقي“، و ”أثر البايات في الحياة الموسيقية بتونس“، و ”يهود تونس وأثرهم في الساحة الفنية“.

كما كتب الطاهر المليجي مجموعة من الأغاني التونسية، منها ”انت يا شاغل بالي“، كما شارك بالتمثيل في عدة أعمال منها ”مسلس عربون“ عام 1990.

يذكر أن الطاهر المليجي ظهر سنة 2018 في مقطع فيديو تم نشره على شبكة التواصل الاجتماعي وهو في وضعية صعبة وتظهر عليه علامات المرض والفقر.

وطالب المليجي وزارة الثقافة بمساعدته بمنحة شهرية خاصة أنه يعاني من الفقر.