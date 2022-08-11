نجوم الفن يشاركون في عزاء الفنانة المصرية رجاء حسين (صور)

شارك عدد من نجوم الفن في مصر، ليل الأربعاء، في عزاء الفنانة الراحلة رجاء حسين، الذي أقيم في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين في محافظة الجيزة.

واستقبل الفنان سيف عبدالرحمن، طليق الفنانة الراحلة، بجانب ابنتها أمل، المعزيين، الذين كان في مقدمتهم الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين المصريين.

ورغم مرضه، حرص الفنان رشوان توفيق على الحضور لتقديم واجب العزاء، حيث بدت عليه علامات التأثر الشديد عند دخوله قاعة المسجد وتقديمه العزاء لسيف عبدالرحمن.

وحضر من زملائها الفنانات سميرة عبدالعزيزة، وسميحة أيوب، وعفاف شعيب، كما حضر الفنان أحمد عبد العزيز، والفنان محمد أبو داود، وآخرون من الفنانين والشخصيات العامة.

وغيب الموت صباح الثلاثاء، الفنانة المصرية رجاء حسين، التي توفيت عن عمر ناهز الـ83 عاما بعد صراع مع المرض.

وشيع العشرات، ظهر نفس اليوم جنازتها التي خرجت عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد غربي القاهرة.

ودفنت الفنانة الراحلة في مقابر أسرتها بمدينة السادس من أكتوبر في مصر.

وتعتبر رجاء حسين، الفنانة التي ولدت في الـ7 من تشرين الثاني/ نوفمبر 1937 في محافظة القليوبية المصرية، إحدى أقدم الفنانات العربيات، إذ كانت بدايتها الفنية بدور طالبة من خلال فيلم ”قلوب الناس“ العام 1954.

وكانت آخر مشاركة فنية للفنانة الراحلة رجاء حسين، في مسلسل ”واحة الغروب“ عام 2017.

وكُرمت الراحلة في حزيران/ يونيو الماضي في المهرجان القومي للسينما بمصر، لكنها غابت عن التكريم بسبب أزمتها الصحية.