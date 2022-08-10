كاظم الساهر يتعرض لموقف محرج بدار الأوبرا المصرية

تعرض النجم العراقي كاظم الساهر، لموقف محرج أثناء حفلة غنائية بدار الأوبرا المصرية، مساء أمس الثلاثاء.

وفوجئ كاظم الساهر أثناء أداء إحدى الأغنيات على المسرح، بمعجبة تحتضنه من الخلف، ما أدى إلى اختلال توازنه، وظهر الخوف والانزعاج على وجهه، قبل أن يتدارك الموقف سريعًا.

وطلبت المعجبة من كاظم الساهر التقاط صورة معه، وبالفعل لبى طلبها في هدوء، وأوصلها إلى السلم حيث نزلت من المسرح.

وقوبل الموقف الذي وثقه مقطع فيديو نشره موقع Gorgeous المهتم بتغطية أهم الأخبار الترفيهية، عبر حسابه على ”تويتر“، بسخرية واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

معجبة تقتحم المسرح وتحرج كاظم الساهر في حفلته بدار الأوبرا المصرية 😅!pic.twitter.com/lkFfx7FFec — Gorgeous (@gorgeous4ew) August 10, 2022

وحفل كاظم الساهر على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، هو الثاني له في مصر خلال أسبوع، بعد حفل الساحل الشمالي الذي شهد عودته إلى الساحة المصرية بعد غياب 13 عامًا.

وقدم كاظم خلال الحفل مجموعة من أغانيه الشهيرة مثل ”كلك على بعضك حلو“، و“لا تزعل“، و“يدك“.

وطلب الجمهور من كاظم الساهر أداء أغنية ”أنا وليلى“ ليرد عليهم مداعبًا ”الليلة الجو حر وليلى ذهبت ونامت“.