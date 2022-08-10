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شمس الأسطورة ترد على أنباء "خلعها الحجاب"
تاريخ النشر: 10 أغسطس 2022 13:19 GMT
تاريخ التحديث: 10 أغسطس 2022 14:10 GMT

شمس الأسطورة ترد على أنباء "خلعها الحجاب"

ردت المغنية السعودية المعروفة باسم "شمس الأسطورة" ما راج عن خلعها الحجاب خلال الساعات الماضية. وكانت أنباء متداولة عن خلع "شمس الأسطورة" حجابها، وذلك بعد ظهورها

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المصدر: سماح المغوش - إرم نيوز

ردت المغنية السعودية المعروفة باسم ”شمس الأسطورة“ ما راج عن خلعها الحجاب خلال الساعات الماضية.

وكانت أنباء متداولة عن خلع ”شمس الأسطورة“ حجابها، وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو في إحدى الفعاليات وقد بدا كأنها ظهرت بشعرها.

وعلقت المغنية الشعبية في فيديو بثته عبر حسابها في ”سناب شات“، على استفسار إحدى المتابعات بعد التشكيك بخلعها الحجاب، قائلة إنها ”تتجاهل منذ مدة التعليقات السلبية بحقها“.

وقالت: ”أتعامل مع الفولور بعملية التطنيش، كل فولور على كيفه وعلى راحته، اللي يظن فيا ظن سيء أو خير على راحته، أخد حسناتكم وتاخدوا سيئاتي“.

وفندت ما أشيع عن خلعها الحجاب، موضحة أن ”عدم تدقيق بعض الأشخاص دفعهم لهذا الظن، لكنها ظهرت في الفيديو المعني وقد قامت بتغيير شكل حجابها، لتجعله كربطة معقودة للخلف، ونظرا لأن الربطة كانت سوداء كلون شعرها، فقد ظهر كأنما خلعت الحجاب“.

وطالبت الفنانة الشعبية من الآخرين بعدم الحديث في الدين“.

وفي ردها على متابعين، أعلنت المغنية السعودية كذلك عن أن ”قرار انفصالها عن تركي القرني كان نهائيا ولا رجعة فيه“.

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وأوضحت أن ”أسباب انفصالها عن القرني خاصة، ولن تخوض فيها“، فيما علقت بالقول إنها تطمح بالزواج مستقبلا من رجل ”ثري جدا“.

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