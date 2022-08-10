"شهاب ملح إنستغرام" يسخر من مروة راتب بصورة مستفزة

عاد المشهور الإيراني الشاب شهاب مرتضى غفوري المعروف عبر مواقع التواصل الاجتماعي بلقب ”شهاب ملح إنستغرام“، للسخرية مجددا من المشهورة السورية مروة راتب.

وجدد شهاب غفوري ”ملح إنستغرام“ سخريته وتهكمه على مروة راتب، على الرغم من اعتذاراته المتكررة التي أرسلها لها سواء عبر مقاطع فيديو أو من خلال مواجهتها، كالموقف الذي جمعهما في تركيا مؤخرا.

ونشر ”شهاب ملح إنستغرام“ صورة عبر حسابه في ”سناب شات“ تجمع صورتين إحداهما لمزهرية بتصميم معين والأخرى لجانب المشهورة السورية مروة، محاولا الإشارة إلى تقارب الشبه في الشكل بين تصميم المزهرية وجسم مروة راتب.

ويتمثل وجه المقارنة الذي قصده شهاب غفوري من باب السخرية والتهكم، في أن مروة راتب تظهر بجانبين منتفخين من ناحية الأرداف، وهو ما كان شبيها جدا بتصميم المزهرية.

ورفضت مروة راتب، المشهورة المثيرة للجدل بإطلالاتها الغريبة، اعتذارات شهاب غفوري المتكررة، معتبرة أنه يسعى من ورائها إلى اكتساب تعاطف المتابعين وتسجيل مواقف ضدها باعتباره هو من يبادر للصلح والتراضي.

ولاحق المشهور الإيراني الشاب زميلته في المجال في تركيا، وظهر في مقطع وهو يهديها باقة من الورد ويحاول تقديم الاعتذار لها بعد المشكلة الأخيرة التي حصلت بينهما وكانت جدته المسنة بطلتها، حيث كانت إطلالة مروة راتب أيضا موضع الإشكال في الأزمة.

وشددت مروة راتب على أن ”شهاب ملح إنستغرام“ يهدف إلى زيادة المتابعين والبقاء في بؤرة الاهتمام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أنه لا يقدم أي محتوى يشفع له، ويهدف من وراء الاعتذار المصور في تحقيق نسب مشاهدة عالية، بحسب قولها.