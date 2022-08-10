شادن القحطاني تحرج متابعا سخر منها بطريقة لاذعة

ردت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية شادن القحطاني على متابع سخر ممن يسألونها عن العاصمة لندن، مشككا بمعرفتها بها.

ونشرت ”القحطاني“ عبر حسابها في ”سناب شات“، سخرية المتابع منها، إذ كتب ”ومنو الغبي للي يسأل وحدة عن لندن وهي أول مرة تزورها أساسا“.

وردت المشهورة السعودية على المتابع بالتأكيد على معرفتها بالعاصمة البريطانية، مبينة أنها ”ولدت فيها“، حيث نشرت هويتها التي توثق مولدها في مدينة لسترشير.

وقالت في معرض ردها على المتابع، إن ”والدها كذلك درس الدكتوراه في لندن، ولديه أصدقاء فيها، وكذلك والدتها“.

وأكدت أنها على استعداد لتصوير المنزل الذي ترعرعت فيه في العاصمة البريطانية، لافتة إلى أن ”لديها أصدقاء كذلك في لندن، وزارتها أكثر من مرة“.

وفي يوليو/ تموز الماضي، شنت شادن القحطاني هجوما لاذعا على المدون خالد الشرهان، بعد تغريدة أثارت جدلا واسعا بين متابعين، قارن فيها بين المرأة العزباء والمتزوجة.

وكان خالد الشرهان، قلل في تغريدة له عبر حسابه في ”تويتر“ من شأن المرأة العزباء، رافعا من شأن المتزوجة، إذ علق بالقول: ”مؤلم أن ترى طبيبة عمرها 35 سنة عزباء، تعالج فتاة 19 سنة حاملا“.

وانتقدت شادن عبر حسابها في ”سناب شات“، تغريدة ”الشرهان“، متسائلة عن الأساس الذي اعتمده المدون السعودي في مقارنته، مبينة أنها ”مقارنة باطلة“، قبل أن تهاجم مواطنها وتتلفظ عليه، مطالبة إياه بـ“عدم التدخل في شؤون النساء“.

ولاحقا، طالبت السلطات في بلادها، بمحاسبة خالد الشرهان عما صدر منه، لافتة إلى أن ”تغريدته إساءة للنساء اللواتي تدعم المملكة حقوقهن، كما إن تغريدته تتضمن إساءة للقضاء والقدر“.