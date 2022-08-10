فرح الهادي تكشف سبب اختفائها متجاهلة أنباء "القبض عليها"

كشفت الفنانة فرح الهادي، سبب اختفائها في الفترة الماضية، موجهة شكرها لمن ”سأل عنها“، على حد قولها.

وخرجت ”الهادي“، التي تنتمي لفئة بدون الكويت في مقطع فيديو بثته عبر حسابها في ”سناب شات“، موضحة أن ”الظروف التي مرت بها هي وزوجها عقيل، طوال الأسابيع الماضية، منعتهما من الظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي“.

وأكدت أن ”وفاة والد عقيل هي السبب في اختفائهما طوال المدة الماضية عن مواقع التواصل“.

ووجهت الشكر لكل من قام بتعزيتهما، لافتة إلى أن ”زوجها يتحسن شيئا فشيئا“.

وعلقت في معرض حديثها ”طبعا أكيد عارفين الظروف اللي صارت بالأسابيع اللي طافت، اللي خلتنا نختفي ومانكون وايد (..) وشكرا حق كل شخص، سواء عزاني أو عزا عقيل بوفاة والده، والحمدلله عكل حال، الحمدلله عقيل شوي احسن، يحاول يرجع اللايف ستايل ماله، الحمدلله على كل حال وبس“.

وأوضحت أن ”هناك العديد من الرسائل والأسئلة التي تصلها من متابعين“، مكتفية بختام كلامها بالقول ”بس الحمدلله، نحن تمام“.

وكان الفنان الإيراني عقيل الرئيسي خرج قبل يومين عبر حسابه في ”سناب شات“، مؤكدا أنه ”يحاول العودة شيئا فشيئا إلى حياته الطبيعية عقب وفاة والده“.

واكتفت ”الهادي“ و“الرئيسي“ بالحديث عن خبر الوفاة، متجاهلين شائعة القبض على فرح الهادي من قبل الجهات الأمنية بدعوى حيازتها مواد مخدرة.

وكانت صحيفة ”الرآي“ الكويتية نشرت خبرا عن القبض على فنانة مشهورة من مطار الكويت في أثناء عودتها من إحدى الدول الأوروبية، إذ تبين أن عليها قضية منذ عام، وكان سببها حيازة مؤثرات عقلية وخمور.

وكشف اللواء المتقاعد حمد السريع، آنذاك، أن الممثلة التي تم القبض عليها أخيرا مقيمة غير قانونية بالكويت من فئة ”البدون“، وأن جواز سفرها يصرف فقط لأبناء ”البدون“ والذي يعطى لهؤلاء الأشخاص وفق شروط معينة، مثل: إصداره للدراسة، أو العلاج في الخارج.

ولاحقا، خرج المشهور الإيراني ”شهاب ملح“ نافيا ما راج عن أن الفنانة المعنية هي فرح الهادي، مشددا على أن ”الخبر غير صحيح“.