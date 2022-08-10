حورية فرغلي تدافع عن "القطة السافلة": أغنية بلا إيحاءات

ردت الفنانة المصرية حورية فرغلي على الهجوم الذي تعرضت له خلال الفترة الماضية بسبب أغنية ”القطة السافلة“ التي قدمتها مؤخرا في أولى تجاربها الغنائية، مشيرة إلى أنها لا ترى مبررا لهذا الهجوم، خاصة وأن الأغنية ليس بها كلمة خارجة، على حد قولها.

وأثارت الفنانة حورية فرغلي، بعد دخولها عالم الغناء، الجدل في مصر، بعد إعلانها، عن انتهائها من تسجيل أول أغنية في مسيرتها الفنية بعنوان ”القطة السافلة“.

وقالت حورية فرغلي خلال لقاء مع برنامج et“ بالعربي“: ”سجلت الأغنية وروحت ومفيش أي حاجة، لقيت مصر كلها بتكتب عني وكلموني قالولي أن مينفعش اعمل كده انتي مسحتي تاريخك دي أغنية كلها إيحاءات، فين أي كلمة خارجة أنا قولتها أنا واحدة بكلم قطة وفار إيه اللي ممكن أقوله لقطة وفار“.

وأضافت: ”مش هطلب حذف الأغنية هخرب بيت الراجل ليه؟ أنا وافقت لما لقيت اسمي ممكن يخلي الناس عاوزة تسمع الأغنية فتنجح أنا مش ندمانة أني عملتها ومش زعلانة لأني مقولتش حاجة خارجة“.

وكانت حورية فرغلي قد تعرضت لهجوم من الجمهور بسبب تقديمها لأغنية بعنوان ”القطة السافلة“ كاول تجربة غنائية لها.

على صعيد آخر كشفت الفنانة حورية فرغلي سبب خلافها الناشب مع الفنانة التونسية درة زروق قبل 10 سنوات، مشيرة إلى أن خلافهما كان بسبب فيلم ”مصور قتيل“ الذي عرض عام 2012.

وقالت حورية فرغلي خلال لقاء تلفزيوني: ”أنا في الفيلم ده تعبت فيه أوي وكنت حورية فرغلي بردو، وأنا وإياد نصار ودرة وأحمد فهمي، وهي طلبت إن أنا متحطش لا في الأفيش، ولا في الإعلان، والأفيش والإعلان اتعملوا وأنا مش موجودة، فأنا روحت شركة الإنتاح واتخانقت معاهم“.

وأضافت حورية فرغلي: ”المخرج قال إن درة هي اللي طلبت كده، وبصراحة المنتج غيّر التيزر وغير الأفيش وحطني فيه، بس بعد ما انا روحت واشتكيت، ودرة كان المفروض اسمها يتحط الأول ومكنش عندي مشكلة في ده.. أحمد فهمي كان طالع جوزي ودوره كان أصغر من دوري، ليه هو ودرة وإياد نصار يتحطوا وأنا لأ؟، إذا كان أنا عنصر رئيسي في العمل“.

ووجهت حورية رسالة إلى درة قائلة: ”الفيلم ده كان بالنسبة لي أول خطوة أخدها في مهرجان القاهرة السينمائي، ليه بتسرقيها مني؟ أنا تعبت وصورت واشتغلت، ليه تعبي تحرميني منه؟“.