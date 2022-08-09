الكشف عن الحالة الصحية للفنان فاروق فلوكس بعد خضوعه لجراحة

كشف الفنان المصري أحمد فلوكس تفاصيل العملية الجراحية، التي خضع لها والده الفنان فاروق فلوكس يوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أن العملية تمت بنجاح.

وتعرض الفنان فاروق فلوكس، خلال الساعات الماضية لـ“أزمة صحية“ خضع على إثرها لعملية جراحية في أحد المستشفيات الخاصة بالعاصمة المصرية القاهرة.

وقال أحمد فلوكس في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“: ”الحمد لله الوالد خرج من العملية وأفاق من البنج وهو بصحة جيدة، ومن المقرر أن يغادر المستشفى غدا (الأربعاء)“.

وعن تفاصيل العملية قال ”والدي منذ فترة يتعالج من المرارة، ولكن في الفترة الأخيرة زاد الألم كثيرا والطبيب أكد أنه لا بد من إزالتها، ورغم تخوفنا لتقدم والدي في العمر، لكن الطبيب أكد أنه لا خوف على حياته“.

وأوضح فلوكس أنه وإخوته برفقة والده في المستشفى، مقدمًا الشكر للجمهور الذي حرص على الدعاء لوالده والاطمئنان عليه.

وكانت يسر فلوكس، ابنة الفنان فاروق، قد نشرت صورة لوالدها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، ”عم فلوكس بيعمل عملية دلوقتي من فضلكم الدعاء له أن يقوم بالسلامة، ربنا يحفظك يا بابا يا أغلى حد عندي في الدنيا“.

ولم تكشف ابنة الفنان طبيعة العملية الجراحية التي يجريها والدها، واكتفت بمطالبة الجمهور بالدعاء، حيثُ قالت: ”لا أحتاج إلا للدعوات“.

وتفاعل عدد من متابعي ابنة الفنان المصري وبعض زملائه مع المنشور، بالدعاء بالشفاء العاجل له.

وفاروق فلوكس، أحد أكبر الفنانين سنًّا في مصر حاليًّا، إذ إنه من مواليد العام 1937، وهو حاصل على بكالوريوس في الهندسة، وعمل في السينما والمسرح والتلفاز، وانضم إلى فرقة الفنانين المتحدين، وعمل بها مدة طويلة قبل أن ينفصل عنها، ثم يعود إليها مجددًا.