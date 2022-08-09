محمد رمضان يتعرض لهجوم جديد بسبب سخريته من سميرة عبدالعزيز

تعرض الفنان المصري محمد رمضان لهجوم من متابعيه عبر ”فيسبوك“ بسبب تعليقه على تصريحات لمواطنته الفنانة سميرة عبدالعزيز، اعتبرها المتابعون سخرية منها.

وتراجعت الفنانة سميرة عبدالعزيز عن هجومها على محمد رمضان بسبب إساءة حسابات على ”فيسبوك“ تحمل اسمه لها لرفضها تجسيد دور والدته في مسلسل ”الأسطورة“، مشيرة إلى أنها مستعدة لتقديم دور أمه في أي عمل قادم.

وشارك محمد رمضان تصريحات سميرة عبدالعزيز عبر صفحته الرسمية على ”فيسبوك“ وعلق عليها قائلا: ”يااااه أخيراً يا أستاذة.. أنا قلبي هيقف من الفرحة.. بس للأسف فيلمي القادم طالع فيه يتيم الأم“.

واعتبر المتابعون أن تعليق محمد رمضان يعد سخرية وإهانة لرمز فني كبير مثل الفنانة سميرة عبدالعزيز.

وعلقت إحدى متابعات رمضان على منشوره قائلة: ”انت كده قليل الأدب“، وكتبت أخرى: ”انت المادة الخام للاستفزاز“.

وكتب ناشط عبر فيسبوك قائلا: ”تصريح كهذا في هذا الوقت يدل على أنك قليل ذوق بجد“.

وحلت الفنانة عبدالعزيز أمس الإثنين ضيفة على الإعلامية مروة سعيد عبر شاشة ”الشمس“ المصرية، تحدثت خلاله عن خلافها مع محمد رمضان.

وقالت سميرة عبدالعزيز، إنها لم تعترض على تمثيل دور الأم في عمل فني عرض عليها بمشاركة الفنان محمد رمضان، كما أشيع عنها، مشيرة إلى أنها اعترضت على نص العمل فقط وليس شخص أي ممثل.

ووصفت الفنان محمد رمضان بأنه ”ممثل جميل وموهوب والصلح خير، ولو عمل دور كويس وعاوزني أبقى أمه مفيش مانع“.