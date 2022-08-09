الدراما الأردنية تخسر أحد روادها.. من هو الفنان الراحل داود جلاجل؟

فقدت الساحة الفنية في الأردن، مساء اليوم الثلاثاء، أحد روادها، بوفاة داود جلاجل عن عمر ناهز 75 عامًا.

ويعد جلال، أحد ألمع النجوم الأردنيين الذين عملوا على مدار عقود عديدة في صناعة الدراما والمسرح في المملكة.

كما برز اسمه عربيًا من خلال العديد من الأعمال التي لاقت رواجًا كبيرًا، مثل: ”راس غليص“، “نمر بن عدوان“، ”العلم نور“ و“أبو جعفر المنصور“.

وشارك أيضًا في عدد من حلقات المسلسل الكوميدي السعودي الشهير ”طاش ما طاش“.

كما كان له حضور كبير في عشرات المسلسلات الأردنية، من بينها: (دفاتر الطوفان، صبر العذوب، رعود المزن، حنايا الغيث، قرية بلا سقوف، الشريكان، جرح غزالة، الصقر، طرفة بن العبد، ابن حران، دروب الحنة، العرين، العقد الفريد، الرمح والصخرة).

ويعد الراحل كذلك من مؤسسي نقابة الفنانين في الأردن.

وُلد داود جلاجل، العام 1947، في بلدة سلوان بمدينة القدس قبل قدوم عائلته إلى الأردن، حيث تربى ونشأ في عمّان، ومتزوج وله ولدان (ليث، غيث).

والفنان جلاجل عبّر خلال الكثير من مقابلاته الإعلامية عن ”دعمه للفن الهادف الملتزم، واستخدامه كوسيلة لنشر الأخلاق والمبادئ في المجتمع، وعرض مشكلاته وقضاياه“.

وكان أيضًا من أشد المدافعين عن المسرح، وقال خلال مقابلة مع صحيفة محلية، العام الماضي، إنه ”يعتقد أن المسرح هو المصنع الأساس للتمثيل، ولا يستطيع التخلي عنه“.