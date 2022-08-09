أول صورة للفنان فاروق فلوكس بعد خضوعه لجراحة عاجلة

نشر الفنان المصري أحمد فلوكس، صورة لوالده الفنان فاروق فلوكس، من داخل المستشفى بعد خضوعه لجراحة عاجلة، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه الشخصي عبر منصة ”إنستغرام“ للتواصل الاجتماعي، معلنًا نجاح العملية.

وتعرض الفنان فاروق فلوكس، خلال الساعات الماضية لـ“أزمة صحية“ خضع على إثرها لعملية جراحية في أحد المستشفيات.

وعلق نجل الفنان فلوكس، قائلًا: ”الحمد الله.. حمدًا لله على سلامتك يا فوكس.. لم أستطع الاحتفال بعيد ميلاد ابني حتى يخرج ابني الأكبر على خير.. ربنا يخليك ليَّ“.

وكانت يسر فلوكس، ابنة الفنان فاروق، قد نشرت صورة لوالدها عبر صفحتها الشخصية على ”فيسبوك“ معلنة خضوعه لجراحة طبية، قائلة: ”عم فلوكس بيعمل عملية دلوقتي من فضلكم الدعاء له أن يقوم بالسلامة، ربنا يحفظك يا بابا يا أغلى حد عندي في الدنيا“.

ولم تكشف ابنة الفنان طبيعة العملية الجراحية التي يجريها والدها، واكتفت بمطالبة الجمهور بالدعاء بالقول: ”لا أحتاج إلا للدعوات“.

وتفاعل عدد من متابعي ابنة الفنان المصري وبعض زملائه مع المنشور، بالدعاء بالشفاء العاجل له.

وفاروق فلوكس، أحد أكبر الفنانين سنًّا في مصر حاليًّا، إذ إنه من مواليد العام 1937، وهو حاصل على بكالوريوس في الهندسة، وعمل في السينما والمسرح والتلفاز، وانضم إلى فرقة الفنانين المتحدين، وعمل بها مدة طويلة قبل أن ينفصل عنها، ثم يعود إليها مجددًا.