من هو رجل الأعمال السعودي محمد القحطاني الذي توفي في القاهرة؟

تصدر اسم رجل الأعمال السعودي، محمد بن ناصر بن وزن القحطاني، محركات البحث اليوم الثلاثاء، بعد وفاته في القاهرة أثناء إلقاء كلمة له بإحدى المؤتمرات.

ورغم المعلومات القليلة عنه على شبكة الإنترنت، إلا أنه بحسب ما هو متوفر، فقد كان حتى وفاته رئيس مجلس إدارة شركة السلام القابضة السعودية.

والمجموعة تعمل في مجال العقارات والنفط والزراعة ولها العديد من المشاريع الإنشائية في الصين وهونغ كونغ.

وكان الراحل يقيم في دولة الإمارات، وأفادت تقارير إخبارية أنه تم منحة لقب سفير نوايا حسنة كمنصب شرفي.

والراحل مهتم في مجالات التنمية الاقتصادية إلى جانب دعمه للمشاريع الثقافية.

وكان ناشطون تداولوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو مصورا، يظهر لحظة وفاة رجل الأعمال السعودي خلال إلقاء كلمة له في العاصمة المصرية القاهرة.

وأظهر المقطع المتداول، القحطاني، أثناء إلقاء كلمة له في المؤتمر العربي الأفريقي لمكافحة التزييف، في دار حرس الحدود في القاهرة مساء الإثنين.

وأثناء حديثه سقط على الأرض مغشيا عليه، بينما أفادت تقارير إخبارية أنه توفي لاحقا في المستشفى.

وقالت وسائل إعلام مصرية إنه ”تم إلغاء فعاليات المؤتمر بعد وفاة القحطاني“.

من جهته، نعى ”أبو ناصر“ نجل رجل الأعمال السعودي، والده الراحل عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الابن إن عزاء والده سيكون في منطقة حايل بالسعودية.