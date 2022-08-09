وسط أزمته مع آمبر هيرد.. جوني ديب ينال ملايين الدولارات من "ديور"‎‎

وقع النجم العالمي، جوني ديب صفقة بملايين الدولارات مع شركة ”ديور“ الفرنسية ليكون الوجه الإعلاني لعطر ”Sauvage“ .

وكان ديب الوجه الإعلاني لعطر سوفاج منذ إطلاقه في 2015، وأبرم الآن صفقة جديدة لعدة سنوات مع الشركة المتخصصة في إنتاج السلع الفاخرة، وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وكشفت التقارير أن النجم وقع على الصفقة مقابل مبلغ مكون من سبعة أرقام ولديه بالفعل صور ترويجية جديدة جاهزة لحملة جديدة، وسط استمرار معركته القانونية مع زوجته السابقة، أمبر هيرد.

وأضاف تقرير موقع TMZالمختص بأخبار المشاهير أن ”ديور“ أرادت مواصلة طرح العطر للبيع، وبالفعل التقط جوني بعض الصور لاستخدامها في حملة إعلانية جديدة لديور.

وفي أوائل يونيو/حزيران الماضي، أشارت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ إلى أن شركة ديور وقفت بجانب جوني ديب طوال فترة المحاكمة المثيرة للجدل، وهو ما تسبب في ارتفاع مبيعات عطر Sauvage ليصبح واحدا من بين العطور الأكثر مبيعًا على الإنترنت.

وكان قد تردد أن ديور حققت مكاسب هائلة وارتفعت مبيعات ”سوفاج“ إلى معدل بيع زجاجات كل 3 ثوان.

وفي هذه الأثناء، لا تزال المعارك القانونية مستمرة بين جوني ديب وآمبر هيرد، حيث رفضت الأخيرة التسوية مع الطعن على الحكم ضدها، وحصل ديب على 10.35 مليون دولار كتعويض عن الأضرار بعد دعوى التشهير ضده.

كان قد ديب رفع قضية تشهير ضد زوجته السابقة أمبر هيرد، بعد مقال نشرته في صحيفة ”واشنطن بوست“ في عام 2018، عن تعرضها للعنف المنزلي.

وطالب ديب طليقته بتعويض قدره 50 مليون دولار، بعد تدمير وتشويه سمعته ورفعت أمبر هيرد أيضا دعوى قضائية مضادة واتهمته بالعنف أيضا وطالبت بتعويض قدره 100 مليون دولار.

يشار إلى أن ديب واعد هيرد في 2011 وتزوج الثنائي في 2015، إلا أن هيرد طلبت الطلاق في 2016، زاعمة أنها تعرضت للعنف الزوجي، وهو الأمر الذي نفاه جوني ديب حتى تم الطلاق رسميا في 2017.