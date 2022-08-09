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زوج الممثلة التونسية ريم الرياحي يسقط الدعوى بحقها
تاريخ النشر: 09 أغسطس 2022 12:28 GMT
تاريخ التحديث: 09 أغسطس 2022 13:25 GMT

زوج الممثلة التونسية ريم الرياحي يسقط الدعوى بحقها

فريق التحرير

كشفت إذاعة موزاييك التونسية الخاصة أن زوج الممثلة التونسية ريم الرياحي أسقط الشكوى المقدمة بحقها ليصبح مصيرها بيد النيابة العامة. ولم تذكر موزاييك ريم الرياحي

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كشفت إذاعة موزاييك التونسية الخاصة أن زوج الممثلة التونسية ريم الرياحي أسقط الشكوى المقدمة بحقها ليصبح مصيرها بيد النيابة العامة.

ولم تذكر موزاييك ريم الرياحي بالاسم لكن الأوساط التونسية باتت كلها مجمعة على أن ريم الرياحي هي المعنية بهذه القضية.

ونقلت موزاييك عن مصادرها أنّ المادة البنية اللون التي تم حجزها داخل الشقة الكائنة بحي النصر تبيّن أنها مادة ”سائلة“ وتم حجزها داخل قارورتين صغيرتي الحجم وليست ”قنب هندي“.

وأضافت أن زوج الممثلة ”أعدّ كتاب إسقاط للتتبّع الجزائي في حقّها سيتم تقديمه، غدا الأربعاء، إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة لتقرّر على ضوئه ما تراه مناسبا“.

وأضافت أن ”الفنانة المعروفة تبقى تحت مفعول بطاقة الاحتفاظ إلى حدود غد الأربعاء تاريخ إحالتها على أنظار النيابة العمومية باعتبار أنّ مفعول بطاقة الاحتفاظ يدوم 48 ساعة انطلاقا من أمس الإثنين“.

وأثارت القضية ضجة واسعة في تونس عقب الإعلان عن توقيف ممثلة مشهورة إثر القبض عليها بصحبة عشيقها في فراش الزوجية.

وذهبت بعض صفحات التواصل الاجتماعي إلى أن الممثلة المعنية بهذه القضية هي ريم الرياحي، خاصة أن السلطات الأمنية التونسية قالت إن زوج الممثلة الذي أوقعها في كمين أعده لكشفها، مخرج تونسي يسكن في فرنسا، وزوج ريم الرياحي هو المخرج التونسي مديح بلعيد ويسكن في فرنسا.

ورغم سيل التعليقات إلا أن معلقين كثرًا أعربوا عن تضامنهم مع الفنانة ريم الرياحي.

 

 

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