تشييع جثمان الفنانة المصرية رجاء حسين

شيع العشرات في مصر، اليوم الثلاثاء، جثمان الفنانة الراحلة رجاء حسين، في جنازة خرجت عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد غرب العاصمة المصرية القاهرة.

وحضر جنازة الفنانة الراحلة طليقها الفنان المصري سيف عبد الرحمن وزوجته المخرجة دينا واصف.

وشهدت جنازة الفنانة رجاء حسين حضورا محدودا من قبل زملائها في الوسط الفني، حيث لم يحضر سوى زوجها بالإضافة إلى نقيب الممثلين في مصر أشرف زكي.

وعقب انتهاء صلاة الجنازة بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، ووري جثمان الراحلة رجاء حسين في مقابر أسرتها بمدينة السادس من أكتوبر غرب القاهرة.

وغيب الموت، اليوم الثلاثاء، الفنانة المصرية رجاء حسين، التي توفيت عن عمر ناهز الـ83 عاما بعد صراع مع المرض.

وتعتبر رجاء حسين، الفنانة التي ولدت في الـ7 من تشرين الثاني/ نوفمبر 1937 في محافظة القليوبية المصرية، إحدى أقدم الفنانات العربيات، إذ كانت بدايتها الفنية بدور طالبة من خلال فيلم ”قلوب الناس“ العام 1954، وسنوات عملها السينمائي تجاوزت 68 عاما.

وكانت آخر مشاركة فنية للفنانة الراحلة رجاء حسين في مسلسل “واحة الغروب” عام 2017، كما جرى تكريمها في حزيران/ يونيو الماضي في المهرجان القومي للسينما في مصر، لكنها غابت عن التكريم بسبب أزمتها الصحية.